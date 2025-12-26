تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الصومال: الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة تهدد السلام في المنطقة
Lebanon 24
26-12-2025
|
16:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
شجبت
وزارة الخارجية
الصومالية الجمعة، "الهجوم المتعمد" من جانب "
إسرائيل
"، على سيادتها إثر اعتراف
الدولة العبرية
بأرض
الصومال
كدولة مستقلة، محذرة من أن ذلك "سيقوض السلام الإقليمي".
وقالت الوزارة في بيان: "إن الأعمال غير المشروعة من هذا القبيل تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية".
