بيان بريطاني: قادة أوروبيون يؤكدون مواصلة محادثات أوكرانيا

صدر بيان بريطاني أفاد بأن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس والمستشار الألماني أولاف شولتس أكدوا أن وأمن أمام لحظة حاسمة، وشددوا على أهمية استمرار المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مجددين التزامهم بتحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا.

