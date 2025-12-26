بعد هجوم على أحياء في حلب... قسد تعلّق

اكدت "قسد" أن فصائل تابعة للحكومة شنت هجومًا بالأسلحة الرشاشة والمدفعية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، محذرة من أن هذا الهجوم ينذر بتداعيات خطيرة

Advertisement