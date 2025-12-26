عاصفة ثلجية تلغي أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة

لغيت أكثر من ألف رحلة طيران في في عز عطلة الجمعة، في ظل تحذيرات من عاصفة عاتية وتساقطات ثلجية كثيفة في أجزاء من الوسط للولايات المتحدة وشمال شرقها.ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج كثيفة ليلا في ، كبرى المدن الأميركية، مع تدني الحرارة وبرد قارس في نهاية الأسبوع.وألغيت 1191 رحلة على الأقلّ، مع تأخير 3974 أخرى، وفق بيانات موقع "فلايتاوير" (FlightAware) لغاية الساعة 18,00 بتوقيت غرينيتش من مساء الجمعة.وتوقعت تساقطات ثلجية في منطقة البحيرات الكبرى خلال النهار، مع توجّه إلى الشرقي، داعية المسافرين إلى توخّي الحذر على الطرقات.وأعلن رئيس البلدية في نيويورك آدمز عن حالة إنذار بسبب العاصفة الثلجية وإيفاد طواقم لإزالة الثلوج عن الطرقات.وأُعلن عن إلغاء رحلات كثيرة أو تأخيرها خصوصا في مطارات نيويورك وشيكاغو، بحسب "فلايتاوير" الذي أفاد عن إلغاء 785 رحلة في نيويورك. (سكاي نيوز)