يعد 3 أيام فقط من المحادثات.. تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف "فوري" لإطلاق النار

وقعت تايلاند وكمبوديا اتفاقاً لوقف إطلاق النار اليوم السبت، ⁠وذلك بعد ⁠3 أيام من المحادثات بين ⁠الجارتين الواقعتين في جنوب واللتين خاضتا اشتباكات حدودية عنيفة لأسابيع.



وأفاد بيان صادر عن المختصة بالحدود بين البلدين والذي نشره الجانب الكمبودي: "يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار فور توقيع هذا البيان المشترك، ويصبح سارياً اعتباراً من الساعة 12:00 ظهرا (بالتوقيت المحلي) في 27 كانون الأول 2025".



وأضاف البيان أن وقف النار يشمل جميع أنواع الأسلحة والأهداف المدنية والعسكرية لكلا الجانبين وفي جميع الحالات وجميع المناطق.



ويعد التنازع طويل الأمد على السيادة على الأراضي على طول الحدود هو السبب للتوترات التي تحولت إلى قتال مفتوح في أواخر الماضي.





Advertisement