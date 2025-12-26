تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
يعد 3 أيام فقط من المحادثات.. تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف "فوري" لإطلاق النار
Lebanon 24
26-12-2025
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت تايلاند وكمبوديا اتفاقاً لوقف إطلاق النار اليوم السبت، وذلك بعد 3 أيام من المحادثات بين الجارتين الواقعتين في جنوب
شرق آسيا
واللتين خاضتا اشتباكات حدودية عنيفة لأسابيع.
وأفاد بيان صادر عن
اللجنة العامة
المختصة بالحدود بين البلدين والذي نشره الجانب الكمبودي: "يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار فور توقيع هذا البيان المشترك، ويصبح سارياً اعتباراً من الساعة 12:00 ظهرا (بالتوقيت المحلي) في 27 كانون الأول 2025".
وأضاف البيان أن وقف النار يشمل جميع أنواع الأسلحة والأهداف المدنية والعسكرية لكلا الجانبين وفي جميع الحالات وجميع المناطق.
ويعد التنازع طويل الأمد على السيادة على الأراضي على طول الحدود هو السبب
الرئيسي
للتوترات التي تحولت إلى قتال مفتوح في أواخر
تموز
الماضي.
روسيا تنشر صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!
Lebanon 24
روسيا تنشر صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!
02:33 | 2025-12-27
27/12/2025 02:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران
Lebanon 24
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران
02:22 | 2025-12-27
27/12/2025 02:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
Lebanon 24
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
Lebanon 24
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
01:30 | 2025-12-27
27/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجوم داعش على على مسجد في حمص السورية.. إدانات واسعة
Lebanon 24
بعد هجوم داعش على على مسجد في حمص السورية.. إدانات واسعة
01:30 | 2025-12-27
27/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
