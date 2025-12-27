تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
-1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الرئاسي اليمني: التصعيد شرق البلاد خرق صريح لمرجعيات المرحلة الانتقالية
Lebanon 24
27-12-2025
|
00:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده
السعودية
مساندة القوات المسلحة
اليمنية
لفرض التهدئة، وحماية الوساطة، فضلاً عن اتخاذ التدابير العسكرية لحماية المدنيين.
جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة، سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، إذ ناقش الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري والإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وفقاً لبيان نشرته وكالة أنباء سبأ.
كما اطلع المجلس على تقارير بشأن المستجدات في المحافظات الشرقية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وصولاً إلى هجمات الساعات الأخيرة في وادي نحب بمحافظة حضرموت، وهو الأمر الذي اعتبره البيان "مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات بهدف خفض التصعيد، وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها".
في السياق ذاته، اعتبر المجلس هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري، خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة، واتفاق
الرياض
، وتمرداً على
مؤسسات الدولة
الشرعية، وتقويضاً لجهود الوساطة السعودية -
الإماراتية
، مؤكداً دعمه لتلك الجهود من أجل التهدئة وخفض التصعيد.
وحث المجلس الانتقالي على البدء في تنفيذ الترتيبات اللازمة لإعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية، وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المؤتمر الشعبي العام اليمني: إجماع شعبي وحكومي وإقليمي على انسحاب القوات الانتقالية من حضرموت والمهرة (الحدث)
Lebanon 24
المؤتمر الشعبي العام اليمني: إجماع شعبي وحكومي وإقليمي على انسحاب القوات الانتقالية من حضرموت والمهرة (الحدث)
27/12/2025 09:57:43
27/12/2025 09:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطة المحلية في حضرموت: نؤكد وقوفنا الكامل خلف رئيس ومجلس القيادة الرئاسي اليمني
Lebanon 24
السلطة المحلية في حضرموت: نؤكد وقوفنا الكامل خلف رئيس ومجلس القيادة الرئاسي اليمني
27/12/2025 09:57:43
27/12/2025 09:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نرفض إجراءات أحادية تقوض مركز الدولة في اليمن
Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نرفض إجراءات أحادية تقوض مركز الدولة في اليمن
27/12/2025 09:57:43
27/12/2025 09:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية: التصعيد غير المبرر في حضرموت والمهرة أضر بمصالح الشعب اليمني
Lebanon 24
السعودية: التصعيد غير المبرر في حضرموت والمهرة أضر بمصالح الشعب اليمني
27/12/2025 09:57:43
27/12/2025 09:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسات الدولة
الإماراتية
الإماراتي
الإمارات
السعودية
اليمنية
السعود
الرياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا تنشر صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!
Lebanon 24
روسيا تنشر صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!
02:33 | 2025-12-27
27/12/2025 02:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران
Lebanon 24
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران
02:22 | 2025-12-27
27/12/2025 02:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
Lebanon 24
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
Lebanon 24
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
01:30 | 2025-12-27
27/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجوم داعش على على مسجد في حمص السورية.. إدانات واسعة
Lebanon 24
بعد هجوم داعش على على مسجد في حمص السورية.. إدانات واسعة
01:30 | 2025-12-27
27/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
12:13 | 2025-12-26
26/12/2025 12:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:33 | 2025-12-27
روسيا تنشر صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!
02:22 | 2025-12-27
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران
01:45 | 2025-12-27
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
01:30 | 2025-12-27
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
01:30 | 2025-12-27
بعد هجوم داعش على على مسجد في حمص السورية.. إدانات واسعة
01:15 | 2025-12-27
قتل زوجته وأطفاله الثلاثة ثم انتحر.. اليكمن ما جرى في حماة السورية
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
27/12/2025 09:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 09:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 09:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24