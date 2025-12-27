الرئاسي اليمني: التصعيد شرق البلاد خرق صريح لمرجعيات المرحلة الانتقالية

طلب رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده مساندة القوات المسلحة لفرض التهدئة، وحماية الوساطة، فضلاً عن اتخاذ التدابير العسكرية لحماية المدنيين.

جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة، سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، إذ ناقش الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري والإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وفقاً لبيان نشرته وكالة أنباء سبأ.

كما اطلع المجلس على تقارير بشأن المستجدات في المحافظات الشرقية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وصولاً إلى هجمات الساعات الأخيرة في وادي نحب بمحافظة حضرموت، وهو الأمر الذي اعتبره البيان "مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات بهدف خفض التصعيد، وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها".

في السياق ذاته، اعتبر المجلس هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري، خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة، واتفاق ، وتمرداً على الشرعية، وتقويضاً لجهود الوساطة السعودية - ، مؤكداً دعمه لتلك الجهود من أجل التهدئة وخفض التصعيد.



وحث المجلس الانتقالي على البدء في تنفيذ الترتيبات اللازمة لإعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية، وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف.