بولس: نتطلع إلى وصول المساعدات بانتظام للفاشر

دعا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية، ، السبت، طرفي النزاع في إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة.



صرح بولس عبر حسابه في "إكس": "نجدد الدعوة إلى الطرفين المتحاربين في السودان للوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار".



وأعرب عن تطلعه إلى وصول المساعدات بانتظام إلى في السودان.

أكد بولس الشهر الماضي أن " تعمل مع شركائها لتسهيل هدنة إنسانية في السودان".