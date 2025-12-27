تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بولس: نتطلع إلى وصول المساعدات بانتظام للفاشر
Lebanon 24
27-12-2025
|
00:45
دعا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية،
مسعد بولس
، السبت، طرفي النزاع في
السودان
إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة.
صرح بولس عبر حسابه في "إكس": "نجدد الدعوة إلى الطرفين المتحاربين في السودان للوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار".
وأعرب عن تطلعه إلى وصول المساعدات بانتظام إلى
الفاشر
في السودان.
أكد بولس الشهر الماضي أن "
إدارة الرئيس دونالد ترامب
تعمل مع شركائها لتسهيل هدنة إنسانية في السودان".
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن والدفاع بالسودان: نؤكد التزام الحكومة بتسهيل وصول المساعدات للمحتاجين وفتح المعابر والمطارات
مجلس الأمن والدفاع بالسودان: نؤكد التزام الحكومة بتسهيل وصول المساعدات للمحتاجين وفتح المعابر والمطارات
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش: يجب عدم تسييس وصول المساعدات للسودان
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش: يجب عدم تسييس وصول المساعدات للسودان
مندوب دولة الإمارات: نحث طرفي النزاع في السودان على وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية
مندوب دولة الإمارات: نحث طرفي النزاع في السودان على وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: قوات الدعم السريع تواصل منع وصول المساعدات لمحتاجيها
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: قوات الدعم السريع تواصل منع وصول المساعدات لمحتاجيها
روسيا تنشر صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!
روسيا تنشر صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب شمال-شرق طهران
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
بعد هجوم داعش على على مسجد في حمص السورية.. إدانات واسعة
بعد هجوم داعش على على مسجد في حمص السورية.. إدانات واسعة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
