Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

قتل زوجته وأطفاله الثلاثة ثم انتحر.. اليكمن ما جرى في حماة السورية

Lebanon 24
27-12-2025 | 01:15
شهدت مدينة حماة السورية جريمة عائلية مروّعة في حي البياض (كورنيش البياض)، حيث عُثر داخل أحد المنازل على جثث زوجين وأطفالهما الثلاثة، في حادثة هزّت المدينة.

وبحسب التحقيقات الأولية، أقدم الأب، "ف غ" 42 عاما، على قتل زوجته الدكتورة "أ م" 38 عامًا وأطفالهما الثلاثة: سلمى (14 عامًا)، تالا (12 عاما)، وجودي (5 سنوات)، مستخدمًا بندقية حربية من نوع كلاشنكوف، قبل أن يُقدم على الانتحار.
وأفادت معلومات أن الجريمة وقعت صباح الجمعة أثناء تناول العائلة وجبة الفطور، ولم تُكتشف إلا بعد ساعات، حين توجّه أحد الأقارب إلى المنزل للاطمئنان عليهم، إثر انقطاع الاتصال بالعائلة منذ الصباح. وكانت والدة الضحية قد أكدت أن التواصل مع ابنتها انقطع قبل ساعات من العثور على الجثث.

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية السورية أن الزوج هو مرتكب الجريمة، مشيرة إلى نقل الجثث إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة كاملة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24