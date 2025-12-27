تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية

Lebanon 24
27-12-2025 | 01:45
Doc-P-1460440-639024189827521646.webp
Doc-P-1460440-639024189827521646.webp photos 0
ألغيت أكثر من 1000 رحلة طيران في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد الجمعة، وسط تحذيرات من عاصفة عاتية وتساقطات ثلجية كثيفة في أجزاء من الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة.

تتوقع الأرصاد الجوية تساقطات ثلجية كثيفة ليلاً في نيويورك، كبرى المدن الأميركية، مع انخفاض درجات الحرارة وبرد قارس نهاية الأسبوع.
كشفت بيانات موقع "فلايتاوير" (FlightAware) إلغاء 1191 رحلة على الأقل، وتأخرت 3974 رحلة أخرى حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش مساء الجمعة.

توقعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تساقطات ثلجية في منطقة البحيرات الكبرى خلال النهار، بينما تتجه العاصفة نحو الشمال الشرقي، داعية المسافرين إلى توخي الحذر على الطرق.
أعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز حالة إنذار بسبب العاصفة الثلجية، وأوفد طواقم لإزالة الثلوج عن الطرق.

أُلغيت رحلات عديدة أو تأخرت، خاصة في مطارات نيويورك وشيكاغو، وفقاً لـ "فلايتاوير"، الذي أفاد بإلغاء 785 رحلة في نيويورك.
