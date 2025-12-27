الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية

ألغيت أكثر من 1000 رحلة طيران في خلال عطلة الجمعة، وسط تحذيرات من عاصفة عاتية وتساقطات ثلجية كثيفة في أجزاء من والشمال الشرقي للولايات المتحدة.



تتوقع الأرصاد الجوية تساقطات ثلجية كثيفة ليلاً في ، كبرى المدن الأميركية، مع انخفاض درجات الحرارة وبرد قارس نهاية الأسبوع.

كشفت بيانات موقع "فلايتاوير" (FlightAware) إلغاء 1191 رحلة على الأقل، وتأخرت 3974 رحلة أخرى حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش مساء الجمعة.



توقعت تساقطات ثلجية في منطقة خلال النهار، بينما تتجه نحو الشرقي، داعية المسافرين إلى توخي الحذر على الطرق.

أعلن رئيس بلدية نيويورك آدمز حالة إنذار بسبب العاصفة الثلجية، وأوفد طواقم لإزالة الثلوج عن الطرق.



أُلغيت رحلات عديدة أو تأخرت، خاصة في مطارات نيويورك وشيكاغو، وفقاً لـ "فلايتاوير"، الذي أفاد بإلغاء 785 رحلة في نيويورك.