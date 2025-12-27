تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تحالف دعم الشرعية: الإجراءات المتخذة هدفها إنجاح الجهود السعودية الإماراتية وحماية المدنيين

Lebanon 24
27-12-2025 | 01:09
أعلن تحالف دعم الشرعية، السبت، أنه سيتعامل مع أي تحركات عسكرية تهدد خفض التصعيد باليمن، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة باليمن هدفها هدفها إنجاح الجهود السعودية الإماراتية وحماية المدنيين.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأنه "استجابة للطلب المُقدم من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمراراً للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد بأن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود، سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية".
وأكد اللواء المالكي على "استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار".
