روسيا تنشر صواريخ ‌باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!

في تطور قد يعزز قدرة على إطلاق صواريخ ‌عبر ، أعلن باحثان أميركيان ان تنشر على ما يبدو صواريخ ‌باليستية جديدة فرط صوتية ولها قدرات نووية في قاعدة جوية سابقة في شرق بيلاروسيا.ولفت مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم ⁠هويته، إلى أن تقييم الباحثين الذي اعتمد على صور أقمار اصطناعية، يتوافق بشكل ‌عام مع النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات الأميركية.وكان قد كشف عن عزمه نشر صواريخ أوريشنك متوسطة المدى، التي يقدر مداها بما يصل إلى 5500 كيلومتر في بيلاروسيا، لكن ‍لم يكشف من قبل عن الموقع الدقيق لها.وقال خبراء إن نشر صواريخ أوريشنك من شأنه أن يؤكد اعتماد الكرملين ‍المتزايد على ⁠التهديد بالأسلحة النووية في سعيه لردع أعضاء حلف ‍شمال الأطلسي عن تزويد كييف بأسلحة يمكنها ضرب العمق الروسي.ونقلت وكالة أنباء بيلتا التي تديرها الدولة عن في بيلاروسيا فيكتور ‌خرنين قوله، الأربعاء، إن نشر صواريخ أوريشنك لن يغير ميزان القوى في أوروبا مشيرا إلى أنه يمثل "رد" بيلاروسيا على "الأعمال العدوانية" من الغرب.من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تستخدم مباني سكنية ‌عادية على أراضي حليفتها بيلاروسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية والالتفاف على دفاعات كييف.