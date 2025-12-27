تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روسيا تنشر صواريخ ‌باليستية جديدة فرط صوتية في بيلاروسيا!

Lebanon 24
27-12-2025 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1460470-639024252179399819.webp
Doc-P-1460470-639024252179399819.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تطور قد يعزز قدرة موسكو على إطلاق صواريخ ‌عبر أوروبا، أعلن باحثان أميركيان ان روسيا تنشر على ما يبدو صواريخ ‌باليستية جديدة فرط صوتية ولها قدرات نووية في قاعدة جوية سابقة في شرق بيلاروسيا. 

ولفت مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن ⁠هويته، إلى أن تقييم الباحثين الذي اعتمد على صور أقمار اصطناعية، يتوافق بشكل ‌عام مع النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات الأميركية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف عن عزمه نشر صواريخ أوريشنك متوسطة المدى، التي يقدر مداها بما يصل إلى 5500 كيلومتر في بيلاروسيا، لكن ‍لم يكشف من قبل عن الموقع الدقيق لها.

وقال خبراء إن نشر صواريخ أوريشنك من شأنه أن يؤكد اعتماد الكرملين ‍المتزايد على ⁠التهديد بالأسلحة النووية في سعيه لردع أعضاء حلف ‍شمال الأطلسي عن تزويد كييف بأسلحة يمكنها ضرب العمق الروسي.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا التي تديرها الدولة عن وزير الدفاع في بيلاروسيا فيكتور ‌خرنين قوله، الأربعاء، إن نشر صواريخ أوريشنك لن يغير ميزان القوى في أوروبا مشيرا إلى أنه يمثل "رد" بيلاروسيا على "الأعمال العدوانية" من الغرب.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تستخدم مباني سكنية ‌عادية على أراضي حليفتها بيلاروسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية والالتفاف على دفاعات كييف.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية بصواريخ فرط صوتية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت أوكرانية بصواريخ فرط صوتية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني: نرصد مساعي إيرانية لتصنيع صواريخ باليستية بوتيرة عالية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: روسيا أنشأت قاعدة جديدة في بيلاروسيا تشكل تهديدا لبولندا وألمانيا ودول أوروبية أخرى
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 13:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

وزير الدفاع

فلاديمير

الكشف عن

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-27
Lebanon24
06:00 | 2025-12-27
Lebanon24
05:39 | 2025-12-27
Lebanon24
05:26 | 2025-12-27
Lebanon24
05:18 | 2025-12-27
Lebanon24
05:13 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24