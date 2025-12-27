غوتيريش: لإحالة منفذي الهجوم على المسجد في حمص وسط سوريا إلى العدالة

ندد ، بالهجوم الذي استهدف الإمام علي بمدينة حمص وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وفق بيان أصدره الناطق باسمه .

وقال ستيفان دوجاريك إن يدين هذا الهجوم "بشكل قاطع" و"يؤكد مجددا أن الاعتداءات على المدنيين ودور العبادة غير مقبولة".

وأوضح أن غوتيريش "يشدد على ضرورة تحديد هوية المسؤولين وإحالتهم إلى العدالة".

