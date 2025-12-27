في قاعدة بالقرب من أنقرة.. إقامة جنازة عسكرية لرئيس الأركان الليبي ورفاقه

السبت أقيمت في مراسم جنازة عسكرية لخمسة ضباط ليبيين بينهم الليبي بعدما لقوا حتفهم في تحطم طائرة يوم الثلاثاء الماضي.



وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل الفريق أول محمد الحداد وأربعة ضباط آخرين، وثلاثة أفراد من الطاقم يوم الثلاثاء الماضي، بعد إقلاعها من العاصمة أنقرة، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها.



وقال مسؤولون ليبيون إن سبب الحادث كان عطلاً فنياً في الطائرة.

وكان الحداد القائد العسكري الأعلى في غرب ليبيا وقد لعب دوراً حاسماً في الجهود الجارية، التي تتوسط فيها ، لتوحيد الجيش الليبي.



وكان الوفد الليبي رفيع المستوى في طريق العودة إلى العاصمة بعد إجراء محادثات في أنقرة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.



وأقيمت مراسم الجنازة الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، في قاعدة مطار مورتد، بالقرب من أنقرة، وحضرها ورئيس الأركان، ثم تم تحميل النعوش الخمسة، التي تم تغطية كل منها بالعلم الوطني الليبي، على طائرة إلى ليبيا.



وكان رئيس الأركان التركي، سلجوق بيرقدار أوغلو، أيضاً على متن الطائرة المتجهة إلى ليبيا، وفقاً لما ذكرته التركية الرسمية (تي أر تي).



وكانت الجثث التي تم انتشالها نقلت من موقع حادث التحطم إلى معهد الطب الشرعي بأنقرة لتحديد هوية أصحابها.









Advertisement