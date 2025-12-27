تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في قاعدة بالقرب من أنقرة.. إقامة جنازة عسكرية لرئيس الأركان الليبي ورفاقه

Lebanon 24
27-12-2025 | 03:17
صباح اليوم السبت أقيمت في تركيا مراسم جنازة عسكرية لخمسة ضباط ليبيين بينهم رئيس الأركان الليبي بعدما لقوا حتفهم في تحطم طائرة يوم الثلاثاء الماضي.

وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل الفريق أول محمد علي أحمد الحداد وأربعة ضباط آخرين، وثلاثة أفراد من الطاقم يوم الثلاثاء الماضي، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها.

وقال مسؤولون ليبيون إن سبب الحادث كان عطلاً فنياً في الطائرة.
وكان الحداد القائد العسكري الأعلى في غرب ليبيا وقد لعب دوراً حاسماً في الجهود الجارية، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، لتوحيد الجيش الليبي.

وكان الوفد الليبي رفيع المستوى في طريق العودة إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد إجراء محادثات في أنقرة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأقيمت مراسم الجنازة الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، في قاعدة مطار مورتد، بالقرب من أنقرة، وحضرها وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان، ثم تم تحميل النعوش الخمسة، التي تم تغطية كل منها بالعلم الوطني الليبي، على طائرة إلى ليبيا.

وكان رئيس الأركان التركي، سلجوق بيرقدار أوغلو، أيضاً على متن الطائرة المتجهة إلى ليبيا، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء التركية الرسمية (تي أر تي).

وكانت الجثث التي تم انتشالها نقلت من موقع حادث التحطم إلى معهد الطب الشرعي بأنقرة لتحديد هوية أصحابها.



وكالة الأنباء

الأمم المتحدة

رئيس الأركان

وزير الدفاع

صباح اليوم

علي أحمد

التركية

الليبية

