Najib Mikati
عربي-دولي

"تشاركنا الدماء والحياة والموت في حرب أوكرانيا".. كيم يُهنئ بوتين بالعام الجديد

Lebanon 24
27-12-2025 | 03:47
Doc-P-1460494-639024293022645897.webp
Doc-P-1460494-639024293022645897.webp photos 0
هنأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة رأس السنة، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية وروسيا قد تشاركتا "الدماء والحياة والموت" في حرب أوكرانيا.

وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت بيونغ يانغ آلاف الجنود للقتال إلى جانب موسكو في عمليتها العسكرية في أوكرانيا الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات.

وفي رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) أمس الجمعة، قال كيم إن 2025 كان "عاما بالغ الأهمية" في التحالف بين بيونغ يانغ وموسكو، وقد تعزز هذا التحالف بفضل "تقاسم الدماء والحياة والموت في الخندق نفسه".

ولم تؤكد كوريا الشمالية إلا في نيسان الماضي أنها نشرت قوات لدعم الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن جنودا كوريين شماليين قد قُتلوا في المعارك.
