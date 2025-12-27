تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في الضفة.. توصية أمنية إسرائيلية بإعادة عمال الضفة للعمل داخل الخط الأخضر
Lebanon 24
27-12-2025
|
04:47
حذرت
المؤسسة العسكرية
الإسرائيلية
من تداعيات استمرار الحكومة في سياسة خنق
الضفة الغربية
اقتصادياً، معتبرة أن تفاقم أزمة
الفلسطينيين
المعيشية قد يشكل وقوداً لانفجار أمني وتنفيذ هجمات.
ونصحت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في الضفة الغربية وإعادة السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إلى
إسرائيل
ضمن ضوابط قانونية منظمة.
واعتبرت أن واقع الضفة الحالي يدفع فلسطينيين إلى التسلل عبر فتحات في الجدار، وهو ما تستغله جهات لتنفيذ عمليات. جاء التحذير الأمني
الإسرائيلي
عقب عملية العفولة أمس، ما أثار تساؤلات حول جدوى مواصلة الحكومة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الاول.
وأشار تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي إلى أن قرار القيادة السياسية بمنع دخول العمال الفلسطينيين واستقدام عمال أجانب من الخارج لم يراعِ التداعيات الأمنية في الضفة الغربية والسياسة المستقبلية.
ويوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات من الجيش اقتحمت قباطية في جنين، التي ينحدر منها منفذ عمليتي دهس وطعن أسفرتا عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.
وكان إسرائيليان قتلا وأصيب ستة آخرون في ثلاث عمليات طعن ودهس نفذها فلسطيني شمال إسرائيل، في حين توعد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل
كاتس بالرد بقوة.
جاء في بيان للشرطة الإسرائيلية أن الهجوم في شمال إسرائيل كان سلسلة من الهجمات التي بدأت في مدينة بيسان، حيث تم دهس أحد المارة. ثم طُعنت امرأة حتى الموت في حي عين حارود. وفي نهاية المطاف، تمكن أحد المارة من تحييد المشتبه به في العفولة.
أفادت
الشرطة الإسرائيلية
أن
قوات الأمن
تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم بعد إصابته، وتم نقله إلى المستشفى. وأشارت إلى أنه من سكان قباطية في جنين بالضفة الغربية ونجح في التسلل إلى شمال إسرائيل.
الشرطة الإسرائيلية
المؤسسة العسكرية
الضفة الغربية
الفلسطينيين
وزير الدفاع
الإسرائيلية
قوات الأمن
الإسرائيلي
