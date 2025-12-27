لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في الضفة.. توصية أمنية إسرائيلية بإعادة عمال الضفة للعمل داخل الخط الأخضر

حذرت من تداعيات استمرار الحكومة في سياسة خنق اقتصادياً، معتبرة أن تفاقم أزمة المعيشية قد يشكل وقوداً لانفجار أمني وتنفيذ هجمات.



ونصحت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في الضفة الغربية وإعادة السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إلى ضمن ضوابط قانونية منظمة.

واعتبرت أن واقع الضفة الحالي يدفع فلسطينيين إلى التسلل عبر فتحات في الجدار، وهو ما تستغله جهات لتنفيذ عمليات. جاء التحذير الأمني عقب عملية العفولة أمس، ما أثار تساؤلات حول جدوى مواصلة الحكومة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الاول.



وأشار تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي إلى أن قرار القيادة السياسية بمنع دخول العمال الفلسطينيين واستقدام عمال أجانب من الخارج لم يراعِ التداعيات الأمنية في الضفة الغربية والسياسة المستقبلية.



ويوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات من الجيش اقتحمت قباطية في جنين، التي ينحدر منها منفذ عمليتي دهس وطعن أسفرتا عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.



وكان إسرائيليان قتلا وأصيب ستة آخرون في ثلاث عمليات طعن ودهس نفذها فلسطيني شمال إسرائيل، في حين توعد الإسرائيلي كاتس بالرد بقوة.



جاء في بيان للشرطة الإسرائيلية أن الهجوم في شمال إسرائيل كان سلسلة من الهجمات التي بدأت في مدينة بيسان، حيث تم دهس أحد المارة. ثم طُعنت امرأة حتى الموت في حي عين حارود. وفي نهاية المطاف، تمكن أحد المارة من تحييد المشتبه به في العفولة.



أفادت أن تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم بعد إصابته، وتم نقله إلى المستشفى. وأشارت إلى أنه من سكان قباطية في جنين بالضفة الغربية ونجح في التسلل إلى شمال إسرائيل.