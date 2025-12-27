إيران تستعدّ لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية... ما هي وظيفتها؟

في إطار خطة لتكثيف حضور في مجال الاتصالات الفضائية، يستعدّ برنامج الفضاء لإطلاق 3 أقمار صناعية هي "كوثر"، "ظفر-2"، و" "، ضمن دفعة واحدة على متن صاروخ إطلاق واحد.



وقمر ظفر-2 هو قمر استشعار عن بعد بقدرات تصوير محسنة مقارنة بالإصدار السابق، ومخصص لاستخدامات مدنية مثل الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، ومراقبة .



أما قمرا كوثر وبايا، فينتميان أيضا إلى فئة الأقمار الصغيرة، ومصممان لتزويد إيران ببيانات فضائية مساعدة في مجالات التخطيط العمراني، ومراقبة الحدود، وبعض التطبيقات البحثية والعلمية. (روسيا اليوم)

