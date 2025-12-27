وفاة 15 شخصاً بعد سقوط حافلة ركاب في وادٍ في غواتيمالا

توفي 15 شخصا في غواتيمالا، بعدما سقطت حافلة ركاب في وادٍ على طريق سريع في غربي البلاد.



وقال المتحدث باسم عناصر الإطفاء المتطوعين لياندرو : "هناك 15 قتيلا في الحادث، وجرى نقل نحو 20 مصابا إلى المستشفيات القريبة".



وأضاف: "من بين الضحايا 11 رجلا وثلاث نساء وقاصر". (ارم نيوز)



