عربي-دولي
وفاة 15 شخصاً بعد سقوط حافلة ركاب في وادٍ في غواتيمالا
Lebanon 24
27-12-2025
|
05:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي 15 شخصا في غواتيمالا، بعدما سقطت حافلة ركاب في وادٍ على طريق سريع في غربي البلاد.
وقال المتحدث باسم عناصر الإطفاء المتطوعين لياندرو
أمادو
: "هناك 15 قتيلا في الحادث، وجرى نقل نحو 20 مصابا إلى المستشفيات القريبة".
وأضاف: "من بين الضحايا 11 رجلا وثلاث نساء وقاصر". (ارم نيوز)
