Najib Mikati
|
|
عربي-دولي

قبل اجتماع ترامب.. هجمات صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية

Lebanon 24
27-12-2025 | 06:03
Doc-P-1460552-639024376122890352.png
Doc-P-1460552-639024376122890352.png photos 0
أفادت السلطات المحلية بأن روسيا شنت هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، صباح السبت، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 20 شخصا، قبل يوم من بدء المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.
 
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على تليغرام أن روسيا استهدفت أوكرانيا بحوالي 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا من مختلف الأنواع.

وأضاف أن الهدف الرئيسي كان الطاقة والبنية التحتية المدنية في كييف، وفي بعض الأحياء بالمنطقة، ليس هناك كهرباء ولا تدفئة بسبب الهجمات.

وتابع زيلينسكي: "هناك العديد من التساؤلات هذه الأيام. أين الرد الروسي على مقترحات إنهاء الحرب التي قدمتها الولايات المتحدة والعالم؟"

وأضاف: "يجري الممثلون الروس محادثات مطولة، لكن في الواقع تتحدث طائرات /كينزال/ وشاهد(طائرات مسيرة) نيابة عنهم". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
عمدة كييف: قتيلان و9 جرحى في هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين: إصابة 6 أشخاص في هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: هجوم روسي بالصواريخ وبالمسيّرات على العاصمة كييف
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات روسية مسيّرة تستهدف العاصمة الأوكرانية.. وسقوط ضحايا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2025-12-27
Lebanon24
12:25 | 2025-12-27
Lebanon24
12:19 | 2025-12-27
Lebanon24
12:11 | 2025-12-27
Lebanon24
12:00 | 2025-12-27
Lebanon24
12:00 | 2025-12-27
فيديو
