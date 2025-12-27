قبل اجتماع ترامب.. هجمات صاروخية روسية على العاصمة الأوكرانية

أفادت السلطات المحلية بأن شنت هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة على العاصمة ، صباح السبت، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 20 شخصا، قبل يوم من بدء المحادثات بين والولايات المتحدة.

وذكر الرئيس الأوكراني في منشور على أن روسيا استهدفت أوكرانيا بحوالي 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا من مختلف الأنواع.



وأضاف أن الهدف كان الطاقة والبنية التحتية المدنية في ، وفي بعض الأحياء بالمنطقة، ليس هناك كهرباء ولا تدفئة بسبب الهجمات.



وتابع : "هناك العديد من التساؤلات هذه الأيام. أين الرد الروسي على مقترحات إنهاء الحرب التي قدمتها والعالم؟"



وأضاف: "يجري الممثلون محادثات مطولة، لكن في الواقع تتحدث طائرات /كينزال/ وشاهد(طائرات مسيرة) نيابة عنهم". (سكاي نيوز عربية)