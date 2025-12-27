العراق سيتسلّم 6 مروحيات "كاراكال" من فرنسا

أعلن أنّ 6 مروحيات فرنسية من طراز "كاراكال" ستصل إلى البلاد قبل نهاية العام الجاري لتعزيز الدفاع الجوي.





وقالت مديرة والتوجيه المعنوي في ، إنّ "الأولويات حالياً هي الدفاع الجوي والأسلحة المهمة للقوة الجوية".

وأوضحت أنّ "الدفاع الجوي حصل على رادارات فرنسية متطورة جدا تتعامل مع كافة التحديات". (ارم نيوز)