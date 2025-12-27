إغلاق إحدى أبرز الصيدليات في الكويت

أصدر ، قرارا بإغلاق "صيدلية " المملوكة لرجل الأعمال المصري رفعت حليم، وإلغاء ترخيصها فورا.



ويأتي قرار الإغلاق في ظل تشديد السلطات على الالتزام بالضوابط الصحية والتنظيمية في قطاع الصيدلة، من دون طبيعة المخالفة التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء ضد إحدى أبرز الصيدليات في السوق الكويتي. (روسيا اليوم)

Advertisement