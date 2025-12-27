إذا فشل لبنان في نزع سلاح "حزب الله"... هذا ما تنوي إسرائيل فعله

ذكر موقع "إرم نيوز" أن مصادر إسرائيلية رفيعة كشفت عن نوايا تجاه في حال فشلت في إنجاز خطة نزع سلاح " "، فيما تحدثت مصادر عن صعوبات تواجه الحكومة في هذا الجانب.



وذكرت القناة 13 أن "رياح الحرب تشتد في لبنان، ويبدو أن مسألة نزع سلاح حزب الله أكثر إلحاحاً من وجهة نظر إسرائيل ومن المتوقع أن يناقش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه القضية مع الرئيس الأميركي".



ويستعد نتنياهو للسفر إلى للاجتماع بالرئيس ، حاملاً معه تقارير استخباراتية حديثة عن التهديد الصاروخي وتوجه إسرائيل في ما يخص سلاح "حزب الله".



وقالت القناة إنه "قبل الإعلان المتوقع للحكومة اللبنانية في 5 كانون الثاني عن انتهاء عملية تفكيك حزب الله في جنوبي لبنان بنجاح، سيطلب نتنياهو من إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لتصعيد الهجمات في لبنان".



من جهتها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير لها، إلى أنه "بعد أقل من أسبوع سينتهي الموعد النهائي اللبناني الداخلي لإنجاز المرحلة الأولى في تفكيك سلاح حزب الله".



ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع قوله إن "الحكومة اللبنانية تريد حقاً تفكيك حزب الله لكنها تواجه صعوبة في ذلك الأمر"، مضيفاً: "الاتجاه هو الاستمرار في الاحتفاظ بالأراضي وتنفيذ العمليات".

