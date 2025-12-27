تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إذا فشل لبنان في نزع سلاح "حزب الله"... هذا ما تنوي إسرائيل فعله

Lebanon 24
27-12-2025 | 08:00
ذكر موقع "إرم نيوز" أن مصادر إسرائيلية رفيعة كشفت عن نوايا إسرائيل تجاه لبنان في حال فشلت الحكومة اللبنانية في إنجاز خطة نزع سلاح "حزب الله"، فيما تحدثت مصادر عن صعوبات تواجه الحكومة اللبنانية في هذا الجانب.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن "رياح الحرب تشتد في لبنان، ويبدو أن مسألة نزع سلاح حزب الله أكثر إلحاحاً من وجهة نظر إسرائيل ومن المتوقع أن يناقش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه القضية مع الرئيس الأميركي".

ويستعد نتنياهو للسفر إلى الولايات المتحدة للاجتماع بالرئيس دونالد ترامب، حاملاً معه تقارير استخباراتية حديثة عن التهديد الإيراني الصاروخي وتوجه إسرائيل في ما يخص سلاح "حزب الله".

وقالت القناة إنه "قبل الإعلان المتوقع للحكومة اللبنانية في 5 كانون الثاني عن انتهاء عملية تفكيك حزب الله في جنوبي لبنان بنجاح، سيطلب نتنياهو من ترامب إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لتصعيد الهجمات في لبنان".

من جهتها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير لها، إلى أنه "بعد أقل من أسبوع سينتهي الموعد النهائي اللبناني الداخلي لإنجاز المرحلة الأولى في تفكيك سلاح حزب الله".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع قوله إن "الحكومة اللبنانية تريد حقاً تفكيك حزب الله لكنها تواجه صعوبة في ذلك الأمر"، مضيفاً: "الاتجاه في إسرائيل هو الاستمرار في الاحتفاظ بالأراضي وتنفيذ العمليات". 
 
 
