إيطاليا اعنقلت 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس

أعلنت الشرطة ، السبت، توقيف 7 أشخاص للاشتباه بتورطهم في تمويل حركة .





وأفادت الشرطة لوكالة فرانس برس بأنّ شخصين آخرين مشمولين في التحقيق نفسه، مطلوبان بموجب مذكرة توقيف دولية، وهما موجودان حاليا خارج البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إن ثلاث جمعيات تقول إنها داعمة للشعب الفلسطيني لكنها في الواقع تُستخدم كغطاء لتمويل حماس، مشمولة أيضا بالتحقيق.



وأشارت إلى أنّ الأشخاص 9 متّهمون بتمويل "جمعيات مقراتها في غزة والأراضي وإسرائيل، تابعة لحماس أو مرتبطة بها، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 7 ملايين " (8.24 ملايين دولار).

وقُدِّم هذا الدعم المالي لـ"أفراد من عائلات أشخاص متورطين في هجمات إرهابية".



وبينما كان الهدف الرسمي للجمعيات الثلاث جمع التبرعات لـ"أغراض إنسانية للشعب الفلسطيني"، خُصِّص جزء كبير منها، أكثر من 71 بالمئة، لتمويل حركة حماس مباشرة أو كيانات تابعة لها، بحسب الشرطة.



ومن بين الموقوفين رئيس جمعية في محمد حنون، بحسب تقارير إعلامية. (سكاي نيوز عربية)