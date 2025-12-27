تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيطاليا اعنقلت 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس

Lebanon 24
27-12-2025 | 08:21
A-
A+
Doc-P-1460595-639024459046873746.jpeg
Doc-P-1460595-639024459046873746.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الشرطة الإيطالية، السبت، توقيف 7 أشخاص للاشتباه بتورطهم في تمويل حركة حماس.


وأفادت الشرطة لوكالة فرانس برس بأنّ شخصين آخرين مشمولين في التحقيق نفسه، مطلوبان بموجب مذكرة توقيف دولية، وهما موجودان حاليا خارج البلاد.
 
وقالت الشرطة في بيان إن ثلاث جمعيات تقول إنها داعمة للشعب الفلسطيني لكنها في الواقع تُستخدم كغطاء لتمويل حماس، مشمولة أيضا بالتحقيق.

وأشارت إلى أنّ الأشخاص 9 متّهمون بتمويل "جمعيات مقراتها في غزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، تابعة لحماس أو مرتبطة بها، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 7 ملايين يورو" (8.24 ملايين دولار).
 
وقُدِّم هذا الدعم المالي لـ"أفراد من عائلات أشخاص متورطين في هجمات إرهابية".

وبينما كان الهدف الرسمي للجمعيات الثلاث جمع التبرعات لـ"أغراض إنسانية للشعب الفلسطيني"، خُصِّص جزء كبير منها، أكثر من 71 بالمئة، لتمويل حركة حماس مباشرة أو كيانات تابعة لها، بحسب الشرطة.

ومن بين الموقوفين رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا محمد حنون، بحسب تقارير إعلامية. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأسترالية: اعتقال 7 أشخاص في سيدني على صلة بهجوم بوندي
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات المكسيكية: نحو 7 أشخاص لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة صغيرة وسط البلاد
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطم طائرة روسية على متنها 7 أشخاص في مقاطعة إيفانوفو شمال شرقي موسكو (وكالة تاس)
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"د ب أ": القبض على شخصين في الدنمارك لاتهامهما بجمع أموال لصالح حركة حماس
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 20:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

الفلسطينيين

الفلسطينية

الإيطالية

سكاي نيوز

الإيطالي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2025-12-27
Lebanon24
12:25 | 2025-12-27
Lebanon24
12:19 | 2025-12-27
Lebanon24
12:11 | 2025-12-27
Lebanon24
12:00 | 2025-12-27
Lebanon24
12:00 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24