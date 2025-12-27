في اليونان... وفاة 4 متسلقين في انهيار جليديّ

أعلنت أجهزة الإنقاذ ، عن وفاة أربعة متسلقين في في منطقة وسط البلاد.



وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليومية نقلاً عن مسؤولين قولهم، إنّ الحادث وقع في جبال فاردوسيا في محافظة فوكيدا. (ارم نيوز)



Advertisement