في سوريا... توقيف أحد المقربين من نظام بشار الأسد إليكم هويّته

قالت إنها اعتقلت مطلوبا للعدالة بسبب تورطه في ارتكاب جرائم جسيمة في محافظة بجنوب البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان صحفي :"نفذت وحدات من قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عملية أمنية محكمة أدت إلى إلقاء القبض على المدعو عماد محمد أبو زريق، المطلوب للعدالة في ارتكاب جرائم جسيمة".

وبحسب البيان "أظهرت المعطيات الأولية المستخلصة من التحقيقات ارتباط المذكور بعلاقات مباشرة مع خلال فترة النظام البائد، حيث استغل هذا الغطاء في تنفيذ انتهاكات خطيرة، شملت قتل مدنيين وتنفيذ عمليات سطو مسلح، إضافة إلى إدارته شبكة منظمة لتجارة وتهريب المواد المخدّرة داخل البلاد وخارجها".

وأشار البيان إلى أنه خلال التحقيق أدلى المقبوض عليه باعترافات تفصيلية حول وجود مستودعات للأسلحة والذخائر في بلدة نصيب. وعلى الفور تحركت وحدات الأمن المختصة إلى المواقع المحددة، حيث ضبطت كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر.

وشملت المضبوطات قذائف هاون بمختلف العيارات وصواريخ من نوع وصواريخ ميتس المضادة للدروع، إضافة إلى رشاشات ثقيلة ومتوسطة وذخائر متنوعة وأجهزة اتصال لاسلكية.

و صودرت المضبوطات وفق الأصول القانونية المعتمدة، فيما أحيل المقبوض عليه إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. (روسيا اليوم)