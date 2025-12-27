زيلينسكي يتوعد بـ "رد قوي" على الهجوم الروسي

قال الرئيس الأوكراني ، اليوم السبت، إن هاجمت بما يقرب من 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا خلال الليل، مستهدفة البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية، وفقًا لـ" ".



وكتب على منصة (إكس): "إذا حولت روسيا حتى فترة ورأس إلى فترة من المنازل المدمرة والشقق المحترقة ومحطات الطاقة المدمرة، فلا يمكن الرد على هذا النشاط المريض إلا بخطوات قوية حقا"، داعيا وأوروبا إلى الضغط على بشكل أقوى. (إرم نيوز)





