Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
زيلينسكي يتوعد بـ "رد قوي" على الهجوم الروسي

Lebanon 24
27-12-2025 | 09:38
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن روسيا هاجمت أوكرانيا بما يقرب من 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا خلال الليل، مستهدفة البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية، وفقًا لـ"رويترز".

وكتب زيلينسكي على منصة (إكس): "إذا حولت روسيا حتى فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى فترة من المنازل المدمرة والشقق المحترقة ومحطات الطاقة المدمرة، فلا يمكن الرد على هذا النشاط المريض إلا بخطوات قوية حقا"، داعيا الولايات المتحدة وأوروبا إلى الضغط على موسكو بشكل أقوى. (إرم نيوز) 
 


مواضيع ذات صلة
كييف تصف الهجوم الروسي اليوم بأنه "ردٌّ إرهابي من بوتين" على المقترحات الأميركية للسلام
زيلينسكي يعلن سقوط 4 قتلى في الهجوم الروسي الليلي على كييف
زيلينسكي: نُدين الهجوم الروسي الأخير على محطة للطاقة في سلوفيانسك
"الرد سيكون حازماً"… ترامب يتوعد "داعش" بعد هجوم سوريا
فولوديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

السنة الجديدة

عيد الميلاد

فولوديمير

أوكرانيا

أوروبا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24