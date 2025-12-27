دول عربية تتصدر قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة لعام 2025... من هي؟

ذكرت "سبوتنيك"، أنّ العام 2025 شهد بروز عدد من الصفقات الكبرى في قطاع الطاقة النظيفة.

وسجّلت ، وفي مقدمتها والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر وسلطنة عُمان والبحرين، على مدار العام، طفرة لافتة في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والتخزين، مع ارتفاع ملحوظ في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبحسب منصة "الطاقة"، فإنه مع نهاية العام الحالي، تكرّست الهيمنة الخليجية على قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025، بعد أن نجحت وأبوظبي، في إبرام اتفاقيات نوعية امتدت من آسيا الوسطى إلى والشرق الأوسط، الأمر الذي رفع سقف التوقعات لمشروعات أكبر خلال عام 2026.

وجاءت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في 2025 على النحو الآتي:

- : 4 صفقات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين.

- : 3 صفقات لإنشاء مشروعات واستحواذ.

- مصر: مشاريع لإنشاء محطة ومصنع ألواح شمسية.

- سلطنة عمان: 13 صفقة خلال مؤتمر واحد.

- البحرين: أكبر محطة شمسية على الأسطح في العالم.

- : مشروع عملاق للطاقة الشمسية.