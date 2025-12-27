إنتخابات مرتقبة في قيادة "حماس"... من هم أبرز المرشّحين لرئاسة الحركة؟

كشفت مصادر مقربة من قيادة " "، أنّ الحركة قررت انتخاب رئيس لمكتبها السياسي العام وأطر قيادية جديدة، بدلا من المجلس القيادي الذي تشكّل عقب اغتيال الرئيس السابق للمكتب .



وقالت المصادر إن الحركة بدأت الإعداد لإجراء الانتخابات لاختيار في العام الذي يضم حوالي 50 عضوا يمثلون ثلاث ساحات هي ، والضفة الغربية، والشتات، مرجحة أن تجرى الانتخابات في غضون أيام وربما أسابيع قليلة.



ويشير الحراك الانتخابي في الحركة إلى وجود مرشحين اثنين رئيسيين هما رئيس للحركة في غزة خليل الحية، ورئيس المكتب السياسي السابق خالد مشغل.



ورجحت المصادر فوز الحية لاستناده إلى دعم أوسع لا يقتصر على قطاع غزة، بل يشمل أيضا جزء مهماً من قيادة الحركة في ، خاصة رئيس مكتبها السياسي في الضفة زاهر جبارين. (روسيا اليوم)

