Najib Mikati
عربي-دولي

إنتخابات مرتقبة في قيادة "حماس"... من هم أبرز المرشّحين لرئاسة الحركة؟

Lebanon 24
27-12-2025 | 10:38
Doc-P-1460637-639024541256911928.png
Doc-P-1460637-639024541256911928.png photos 0
كشفت مصادر مقربة من قيادة "حماس"، أنّ الحركة قررت انتخاب رئيس لمكتبها السياسي العام وأطر قيادية جديدة، بدلا من المجلس القيادي الذي تشكّل عقب اغتيال الرئيس السابق للمكتب يحيى السنوار.

وقالت المصادر إن الحركة بدأت الإعداد لإجراء الانتخابات لاختيار رئيس المكتب السياسي للحركة في مجلس الشورى العام الذي يضم حوالي 50 عضوا يمثلون ثلاث ساحات هي قطاع غزة، والضفة الغربية، والشتات، مرجحة أن تجرى الانتخابات في غضون أيام وربما أسابيع قليلة.

ويشير الحراك الانتخابي في الحركة إلى وجود مرشحين اثنين رئيسيين هما رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية، ورئيس المكتب السياسي السابق خالد مشغل.

ورجحت المصادر فوز الحية لاستناده إلى دعم أوسع لا يقتصر على قطاع غزة، بل يشمل أيضا جزء مهماً من قيادة الحركة في الضفة الغربية، خاصة رئيس مكتبها السياسي في الضفة زاهر جبارين. (روسيا اليوم)
