حاملة نووية رابعة.. الصين تبني في داليان وتُراهن على ما بعد 2027

يتجه أسطول حاملات الطائرات الصيني إلى إضافة حاملة جديدة تعمل بالطاقة النووية، يُتوقع أن تدخل الخدمة في ثلاثينيات القرن الحالي، أي بعد الموعد الذي يرجّحه خبراء والبنتاغون لهجوم صيني محتمل على تايوان في عام 2027.



وبحسب المعهد الوطني لأبحاث السياسات الأساسية (NIPPR)، تُظهر صور أقمار صناعية حديثة أعمالاً في أحواض بناء السفن في داليان شمال شرق ، تتوافق مع طبيعة التحضيرات التي تُجرى عند بدء بناء سفينة كبيرة تعمل بالطاقة النووية ذات تقنية معقدة.



وتدار المنشأة التي يُبنى فيها المشروع المحتمل من شركة داليان لصناعة بناء السفن المحدودة، وهي المجموعة والمنشأة نفسها التي أنتجت سابقاً حاملات طائرات محلية الصنع لبحرية جيش التحرير الشعبي.



وتشير إحدى التحليلات إلى أنه في شباط من هذا العام، ظهرت دعامات خشبية ضخمة تُستخدم في بناء السفن الكبيرة وتمتد لأكثر من 270 متراً، بما يدل على وجود سفينة جديدة كبيرة قيد الإنشاء. ثم في العاشر من تشرين الثاني من هذا العام، ظهر هيكل داخل حوض البناء بأبعاد 150 متراً × 43 متراً، وذكر موقع "ديفنس بلوغ" أنه "يمكن رؤية إطارين مستطيلين داخل الهيكل"، مع الإشارة إلى أن هياكل مشابهة لم تكن موجودة أثناء بناء حاملة الطائرات "شاندونغ" في المنشأة نفسها.



ويُربط هذا التطور بسياق تشغيل حاملات الطائرات التقليدية ضمن "سلسلة الجزر الأولى" الممتدة من شبه كامتشاتكا عبر اليابان وتايوان وصولاً إلى الفلبين، وتحت مظلة قدرات الصين في منع الوصول/الحرمان من المنطقة (A2/AD)، بما يتيح إعاقة أي محاولة أميركية لبسط النفوذ، مع تموضع حاملات الطائرات قبالة تايوان لإطلاق أعداد كبيرة من الطائرات الحربية.



وفي موازاة ذلك، قالت اليابانية إن معلوماتها الاستخباراتية تشير إلى توسع كبير في قاعدة البحرية الصينية في تشينغداو، الميناء الحالي لحاملة الطائرات "لياونينغ"، مع توسيع الأرصفة وتركيب مرافق إزالة المغناطيسية وبناء مطار بحري جديد للتدريب على هبوط الطائرات وحظائر المقاتلات. (ناشونال انترست)





