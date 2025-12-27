شدّد الرئيس الصومالي ، على أنّ وحدة أراضي بلاده غير قابلة للتفاوض، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة خارجية الاعتراف بأي جزء من كدولة مستقلة.



وقال إنّ اعتراف بإقليم أرض الصومال يُعدّ عملاً عدائياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مضيفاً أنّ هذه الخطوة تمثّل تدخلاً مباشراً في للصومال وتهديداً لسيادته ووحدة أراضيه.

والجمعة، قال في بيان، إن الأخير "أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال ذات سيادة"، في قرار لاقى رفضا وإدانة إقليمية واسعة.



ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع .



وترفض الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءا لا يتجزأ من أراضي الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.