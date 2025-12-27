تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" مخالف للقانون الدولي
Lebanon 24
27-12-2025
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّد الرئيس الصومالي
حسن شيخ محمود
، على أنّ وحدة أراضي بلاده غير قابلة للتفاوض، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة خارجية الاعتراف بأي جزء من
الصومال
كدولة مستقلة.
وقال إنّ اعتراف
إسرائيل
بإقليم أرض الصومال يُعدّ عملاً عدائياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مضيفاً أنّ هذه الخطوة تمثّل تدخلاً مباشراً في
الشؤون الداخلية
للصومال وتهديداً لسيادته ووحدة أراضيه.
والجمعة، قال
مكتب نتنياهو
في بيان، إن الأخير "أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال
دولة مستقلة
ذات سيادة"، في قرار لاقى رفضا وإدانة إقليمية واسعة.
ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع
الاستقلال
.
وترفض
الحكومة الصومالية
الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءا لا يتجزأ من أراضي
جمهورية
الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.
