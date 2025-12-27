حادث مروّع.. حافلة سقطت في واد وعدد كبير من القتلى

تحوّل مسار حافلة ركاب على بين الأميركتين في غرب غواتيمالا إلى مأساة، بعدما سقطت في وادٍ ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.



وقال لياندرو ، المتحدث باسم رجال الإطفاء المحليين، إن الضحايا هم 11 رجلاً وثلاث نساء وقاصر، مشيراً إلى نقل نحو 19 مصاباً إلى مستشفيات قريبة من موقع الحادث.



ووقع الحادث في مقاطعة سولولا بين الكيلومترين 172 و174، في منطقة تُعرف بـ"قمة ألاسكا" بسبب تضاريسها الوعرة، ضمن مقاطعة توتونيكابان غرب البلاد، حيث غالباً ما يحدّ الضباب الكثيف من الرؤية على هذا الطريق.



وأضاف أمادو أن الحافلة كانت متجهة بين مدينة غواتيمالا ومقاطعة على الحدود مع ، قبل أن تهوي إلى وادٍ يبلغ عمقه نحو 75 متراً "لأسباب غير معروفة". (الجزيرة انجليزي)



Advertisement