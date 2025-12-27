أهالي غزة تحت غضب الطبيعة.. العواصف تجتاح الخيام وتُغرقها

أفادت وكالة أنباء الأناضول عن أن منخفضا قطبيا مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية اجتاح يوم السبت، ما فاقم معاناة الذين يعيشون في هشة وملاجئ مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.



وقال خبير الأرصاد الجوية ليث العلامي للوكالة إن هذا المنخفض هو الثالث الذي يؤثر على الأراضي هذا الشتاء، وقد بدأ بعد ظهر السبت ومن المتوقع أن يستمر حتى مساء الأحد، مع توقع وصول منخفض قطبي رابع ابتداءً من يوم الاثنين. وأضاف أن المنخفض الحالي مرشح للاشتداد لاحقاً السبت، لكن كميات الأمطار ستكون على الأرجح أقل من تلك التي سُجلت خلال التي ضربت غزة قبل نحو أسبوعين.



وبحسب العلامي، سترافق العاصفة رياح قوية تتراوح سرعتها بين 70 و80 كيلومتراً في الساعة، مع أمطار قد تكون غزيرة أحياناً وتترافق مع تساقط البرد في بعض المناطق، فيما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مساءً إلى نحو 10 درجات مئوية.



وحذّر العلامي من مخاطر تفاقم الوضع الإنساني، إذ قد يؤدي هطول الأمطار إلى تجمع المياه وحدوث فيضانات مفاجئة قد تغمر مخيمات النزوح، إضافة إلى خطر انهيار جدران ومبانٍ ضعيفة، بينما تشكل الرياح القوية خطراً إضافياً على مبانٍ متضررة بفعل القصف خلال العامين الماضيين.



ونصح السكان بتثبيت بالحبال والأوتاد، وحفر قنوات لتصريف المياه بعيداً عن الملاجئ، وإضافة طبقات عازلة للدفء بحسب الإمكانات، كما دعا إلى رفع الممتلكات عن الأرض والنوم في أماكن مرتفعة لتقليل المخاطر إذا دخلت المياه إلى الخيام، وارتداء طبقات متعددة من الملابس مع التركيز على إبقاء الأطراف دافئة.



ومنذ بدء تأثر غزة بأنظمة جوية قاسية في كانون الأول، قال الدفاع المدني في غزة في بيان سابق إن 17 فلسطينياً، بينهم أربعة أطفال، قضوا، وإن المياه غمرت نحو 90% من مراكز إيواء . وبحسب أرقام سابقة للمكتب الإعلامي لحكومة غزة، تأثر أكثر من 250 ألف نازح بالعواصف الشتوية من بين نحو 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة لا توفر سوى الحد الأدنى من الحماية، كما انهارت عدة مبانٍ سكنية متضررة سابقاً بفعل الأمطار والرياح.





