تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أهالي غزة تحت غضب الطبيعة.. العواصف تجتاح الخيام وتُغرقها

Lebanon 24
27-12-2025 | 11:53
A-
A+
Doc-P-1460658-639024587525183086.png
Doc-P-1460658-639024587525183086.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة أنباء الأناضول عن أن منخفضا قطبيا مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية اجتاح قطاع غزة يوم السبت، ما فاقم معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام هشة وملاجئ مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وقال خبير الأرصاد الجوية ليث العلامي للوكالة إن هذا المنخفض هو الثالث الذي يؤثر على الأراضي الفلسطينية هذا الشتاء، وقد بدأ بعد ظهر السبت ومن المتوقع أن يستمر حتى مساء الأحد، مع توقع وصول منخفض قطبي رابع ابتداءً من يوم الاثنين. وأضاف أن المنخفض الحالي مرشح للاشتداد لاحقاً السبت، لكن كميات الأمطار ستكون على الأرجح أقل من تلك التي سُجلت خلال العاصفة التي ضربت غزة قبل نحو أسبوعين.

وبحسب العلامي، سترافق العاصفة رياح قوية تتراوح سرعتها بين 70 و80 كيلومتراً في الساعة، مع أمطار قد تكون غزيرة أحياناً وتترافق مع تساقط البرد في بعض المناطق، فيما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مساءً إلى نحو 10 درجات مئوية.

وحذّر العلامي من مخاطر تفاقم الوضع الإنساني، إذ قد يؤدي هطول الأمطار إلى تجمع المياه وحدوث فيضانات مفاجئة قد تغمر مخيمات النزوح، إضافة إلى خطر انهيار جدران ومبانٍ ضعيفة، بينما تشكل الرياح القوية خطراً إضافياً على مبانٍ متضررة بفعل القصف خلال العامين الماضيين.

ونصح السكان بتثبيت الخيام بالحبال والأوتاد، وحفر قنوات لتصريف المياه بعيداً عن الملاجئ، وإضافة طبقات عازلة للدفء بحسب الإمكانات، كما دعا إلى رفع الممتلكات عن الأرض والنوم في أماكن مرتفعة لتقليل المخاطر إذا دخلت المياه إلى الخيام، وارتداء طبقات متعددة من الملابس مع التركيز على إبقاء الأطراف دافئة.

ومنذ بدء تأثر غزة بأنظمة جوية قاسية في كانون الأول، قال الدفاع المدني في غزة في بيان سابق إن 17 فلسطينياً، بينهم أربعة أطفال، قضوا، وإن المياه غمرت نحو 90% من مراكز إيواء النازحين. وبحسب أرقام سابقة للمكتب الإعلامي لحكومة غزة، تأثر أكثر من 250 ألف نازح بالعواصف الشتوية من بين نحو 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة لا توفر سوى الحد الأدنى من الحماية، كما انهارت عدة مبانٍ سكنية متضررة سابقاً بفعل الأمطار والرياح.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في غزة: الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
العواصف والسيول اجتاحت منزلا في تنورين التحتا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المنخفض الجوي يفاقم معاناة نازحي غزة وغرق خيام في عدة مناطق
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصفة تُغرق قاعدة جوية يونانية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينيين

الفلسطينية

النازحين

قطاع غزة

العاصفة

فلسطين

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:53 | 2025-12-27
Lebanon24
15:48 | 2025-12-27
Lebanon24
15:44 | 2025-12-27
Lebanon24
15:36 | 2025-12-27
Lebanon24
15:31 | 2025-12-27
Lebanon24
15:23 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24