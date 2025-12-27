تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بالصورة: زلزال قوي يضرب بحر الفلبين.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
27-12-2025
|
11:47
أفاد
مركز رصد الزلازل
لأوروبا والبحر المتوسط، بوقوع زلزال بلغت شدّته 6.6 درجات على مقياس ريختر في
بحر الفلبين
قرب ساحل
أوكيناوا
اليابانية
، وذلك عند الساعة 11:05 مساءً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق نحو 68 كيلومتراً، وأوضح المركز أن السكان شعروا بالهزّة في مناطق واسعة.
وبالتزامن، أعلنت مراكز رصد الزلازل، بينها
المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض
(GFZ)، تسجيل زلزال قوي بقوة 6.7 درجات على بُعد نحو 76 كيلومتراً
جنوب شرق
تايبيه في تايوان، وعلى عمق يقارب 60 كيلومتراً. فيما ذكر
مكتب الأرصاد الجوية
المركزي في تايوان أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات.
حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلازل المسجّلة.
