بالصورة: زلزال قوي يضرب بحر الفلبين.. كم بلغت قوته؟

أفاد لأوروبا والبحر المتوسط، بوقوع زلزال بلغت شدّته 6.6 درجات على مقياس ريختر في قرب ساحل ، وذلك عند الساعة 11:05 مساءً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق نحو 68 كيلومتراً، وأوضح المركز أن السكان شعروا بالهزّة في مناطق واسعة.



وبالتزامن، أعلنت مراكز رصد الزلازل، بينها (GFZ)، تسجيل زلزال قوي بقوة 6.7 درجات على بُعد نحو 76 كيلومتراً تايبيه في تايوان، وعلى عمق يقارب 60 كيلومتراً. فيما ذكر المركزي في تايوان أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات.



حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلازل المسجّلة.

