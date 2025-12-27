الرئيس الإيراني يحذّر: أي عدوان جديد سيُواجَه بردّ أقسى

شدّد ، على أنّ تخوض حربًا شاملة مع وإسرائيل ودول أوروبية، مؤكدًا أنّ أي عدوان جديد سيُقابل بردّ أعنف، وأن

وحدة الشعب كفيلة بإسقاط جميع المؤامرات. وقال إن هذا العداء ليس جديدًا، بل تصاعد خلال العدوان الأخير على إيران، مشيرًا إلى أنّ بلاده تتجاوز

والضغوط بقوة، وأن وحدة الشعب تشكّل أساس الصمود.

كما أكّد أنّ القوات المسلحة أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان، رغم القيود والمشكلات، محذّرًا من أنّ أي هجوم جديد سيواجه بردّ أقسى.