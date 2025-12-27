الرئيس الإيراني يحذّر: أي عدوان جديد سيُواجَه بردّ أقسى

شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أنّ إيران تخوض حربًا شاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أوروبية، مؤكدًا أنّ أي عدوان جديد سيُقابل بردّ أعنف، وأن وحدة الشعب الإيراني كفيلة بإسقاط جميع المؤامرات. وقال إن هذا العداء ليس جديدًا، بل تصاعد خلال العدوان الأخير على إيران، مشيرًا إلى أنّ بلاده تتجاوز العقوبات والضغوط بقوة، وأن وحدة الشعب تشكّل أساس الصمود. كما أكّد أنّ القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان، رغم القيود والمشكلات، محذّرًا من أنّ أي هجوم جديد سيواجه بردّ أقسى.