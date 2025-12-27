خامنئي: الهجوم الأميركي والإسرائيلي هُزم أمام شجاعة الشباب الإيراني

أكد المرشد الأعلى علي خامنئي في رسالة إلى الاجتماع السنوي لاتحاد المنتديات الطلابية الإسلامية في ، أن الهجوم الأميركي والإسرائيلي تلقى هزيمة أمام شجاعة وتضحيات الشباب الإيراني.



وشدد خامنئي على أن القضية ليست مرتبطة بالملف ، بل تمثل مواجهة النظام الجائر وهيمنة الاستكبار العالمي، والسعي نحو نظام عادل ووطني ودولي. وأضاف أن الإسلامية رفعت رايتها للدفاع عن القيم الإسلامية، ما أربك المتجبرين والفاسدين.



وقال المرشد الأعلى إن إيران اكتسبت خلال العام الحالي مكانة واعتباراً جديدين في العالم، مؤكداً أن الشعب الإيراني قادر على الصمود واستثمار طاقاته لنشر القيم الإسلامية عالمياً، رغم فقدان عدد من العلماء والقادة والشهداء. وأشار إلى أن الطلاب، خصوصاً في الخارج، يقع على عاتقهم مسؤولية كبرى في هذا السياق.



وتزامنت رسالة خامنئي مع تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أكد أن إيران في حالة حرب شاملة مع وإسرائيل وأوروبا، وأن الغرب لا يريد لإيران أن تنهض من جديد. (روسيا اليوم)

