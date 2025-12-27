تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خامنئي: الهجوم الأميركي والإسرائيلي هُزم أمام شجاعة الشباب الإيراني

Lebanon 24
27-12-2025 | 12:11
Doc-P-1460664-639024600610765921.jpg
أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في رسالة إلى الاجتماع السنوي لاتحاد المنتديات الطلابية الإسلامية في أوروبا، أن الهجوم الأميركي والإسرائيلي تلقى هزيمة أمام شجاعة وتضحيات الشباب الإيراني.

وشدد خامنئي على أن القضية ليست مرتبطة بالملف النووي، بل تمثل مواجهة النظام الجائر وهيمنة الاستكبار العالمي، والسعي نحو نظام عادل إسلامي ووطني ودولي. وأضاف أن إيران الإسلامية رفعت رايتها للدفاع عن القيم الإسلامية، ما أربك المتجبرين والفاسدين.

وقال المرشد الأعلى إن إيران اكتسبت خلال العام الحالي مكانة واعتباراً جديدين في العالم، مؤكداً أن الشعب الإيراني قادر على الصمود واستثمار طاقاته لنشر القيم الإسلامية عالمياً، رغم فقدان عدد من العلماء والقادة والشهداء. وأشار إلى أن الطلاب، خصوصاً في الخارج، يقع على عاتقهم مسؤولية كبرى في هذا السياق.

وتزامنت رسالة خامنئي مع تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أكد أن إيران في حالة حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا، وأن الغرب لا يريد لإيران أن تنهض من جديد. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
خامنئي: الهجوم العنيف للجيش الأميركي وذيله المشين في هذه المنطقة هزم أمام مبادرة وشجاعة وتضحيات شباب إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير الجيش امام مجلس الوزراء الخميس والبابا يدعو اللبنانيين الى التحلي بشجاعة البقاء في بلدهم
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يرسل رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يؤكد فيها اعتراف الرئيس الأميركي بدوره المباشر في قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

الإسرائيلي

إسرائيل

الشهداء

أوروبا

إسلامي

Lebanon24
15:53 | 2025-12-27
Lebanon24
15:48 | 2025-12-27
Lebanon24
15:44 | 2025-12-27
Lebanon24
15:36 | 2025-12-27
Lebanon24
15:31 | 2025-12-27
Lebanon24
15:23 | 2025-12-27
