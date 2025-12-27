ماسك يحذّر من تحوّل أميركا إلى دولة ديكتاتورية

حذّر رجل الأعمال الأميركي إيلون من أن قد تتحول إلى دولة ذات "نظام الحزب الواحد" من دون ديمقراطية، معتبراً أن ما وصفه بـ"اليسار الراديكالي" يشجع الهجرة لتحقيق مكاسب انتخابية.



وكتب ماسك على منصة "إكس": "لطالما استخدم اليسار الراديكالي برامج حكومية احتيالية لإدخال واستبقاء أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين (وفي بعض الحالات الشرعيين) من أجل كسب أصواتهم بالانتخابات وتحويل أمريكا إلى دولة ذات حزب واحد، مما يؤدي إلى تدمير أي ديمقراطية حقيقية... إذا لم يتغير ذلك، فلن يكون لصوتك أي قيمة".



وأشار ماسك إلى أن ما يصفه بهذه الظاهرة “مشابه” لما يجري في وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. (روسيا اليوم)





