ثقة الفرنسيين تهبط.. ماكرون عند أدنى مستوى منذ الرئاسة

سجّلت شعبية تراجعاً إلى أدنى مستوى لها منذ توليه المنصب، وفق استطلاع جديد أجرته شركة "تولونا هاريس إنترأكتيف" بالتعاون مع قناة "إل سي آي" الإخبارية.



وأفاد بأن 25% فقط من المشاركين قالوا إنهم يثقون بقدرة الرئيس البالغ 48 عاماً على تبنّي سياسات فعّالة تخدم مصالح البلاد. ونقل بيان عن نائب مدير "تولونا هاريس إنترأكتيف" جان دانيال ليفي قوله إن "مع انحسار التوترات الدولية نوعاً ما، بات تقييم رئيس الجمهورية يتم بناءً على الداخلية أكثر مقارنة بنوفمبر الماضي"، عندما كانت شعبيته قد وصلت أيضاً إلى مستويات متدنية.



وأُنجز الاستطلاع عبر الإنترنت قبيل مباشرة، وشمل عينة من 1099 شخصاً يمثلون السكان الفرنسيين بعمر 18 عاماً وما فوق، باستخدام أسلوب الحصص، مع هامش خطأ يتراوح بين 1.4 و3.1 نقاط. ويُجرى "مؤشر الثقة السياسية" شهرياً، وبالمقارنة مع شهر تشرين الثاني تراجعت شعبية ماكرون أربع نقاط مئوية، فيما بقيت نسبة تأييده دون 30% لأشهر عدة تحت ضغط تحديات داخلية متزايدة. (روسيا اليوم)

