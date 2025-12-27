تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

زيلينسكي: مفاوضات نهائية مع ترمب وروسيا لا تريد السلام

Lebanon 24
27-12-2025 | 15:17
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن اوكرانيا  في المرحلة النهائية من مفاوضات مهمة للغاية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأكد زيلينسكي أن وقف الحرب يتطلب الضغط على روسيا وتقديم دعم قوي وكافٍ لأوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد السلام، بينما أوكرانيا تسعى له، واصفاً إياه بأنه "رجل حرب" لكنه يخشى الإعلان عن ذلك علنياً.

وأكد الرئيس الأوكراني الحاجة لمواقف حازمة على الجبهة وطاولة التفاوض لمنع بوتين من استغلال الحرب، مشيراً إلى استمرار النقاشات مع قادة الاتحاد الأوروبي بعد

لقائه مع ترمب يوم غد الأحد، ومناقشته معهم التقدم في المسار الدبلوماسي وأهم أولويات بلاده.

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24