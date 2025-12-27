زيلينسكي: مفاوضات نهائية مع ترمب وروسيا لا تريد السلام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن اوكرانيا في المرحلة النهائية من مفاوضات مهمة للغاية مع الرئيس الأمريكي ترمب.

وأكد زيلينسكي أن وقف الحرب يتطلب الضغط على وتقديم دعم قوي وكافٍ لأوكرانيا.

وأضاف أن لا يريد السلام، بينما تسعى له، واصفاً إياه بأنه "رجل حرب" لكنه يخشى الإعلان عن ذلك علنياً.

وأكد الرئيس الأوكراني الحاجة لمواقف حازمة على وطاولة التفاوض لمنع بوتين من استغلال الحرب، مشيراً إلى استمرار النقاشات مع قادة بعد

لقائه مع ترمب يوم غد الأحد، ومناقشته معهم التقدم في المسار الدبلوماسي وأهم أولويات بلاده.