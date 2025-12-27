لماذا استبعدت تركيا فرنسا من التحقيق في تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي؟

تتواصل التساؤلات حول استبعاد من مهمة فحص الصندوق الأسود للطائرة " 50" التي تحطمت مؤخرًا في ، بعد أن تم الاتفاق بين أنقرة وطرابلس على تكليف بريطانيا بهذه المهمة باعتبارها "دولة محايدة"، عقب اعتذار ألمانيا عن القيام بها بسبب عدم توفر الإمكانات الفنية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الطائرات.



وكانت الطائرة، المستأجرة من شركة مالطية، تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه، قد تحطمت في أرض زراعية قرب موقع الإقلاع بعد إعلان الطاقم عن عطل كهربائي وطلب العودة اضطرارياً، قبل أن ينقطع الاتصال بها بعد 24 دقيقة من الإقلاع.



وتعتبر الطائرة من طراز "فالكون 50" الصنع، والتي طورتها شركة "داسو" عام 1974، وتستخدم في مهام مدنية وعسكرية رفيعة المستوى، مع إجراء صيانتها في فرنسا ووجود اثنين من أفراد الطاقم يحملان الجنسية الفرنسية.



وأكدت السلطات أن التحقيق سيركز على الأدلة التقنية، تسجيلات الرحلات، أنشطة الطاقم، وسجلات صيانة الطائرة، مع مشاركة وكالة التحقيقات في الطيران المدني الفرنسية في التحقيق العام، لكن فحص الصندوق الأسود أُسند رسميًا إلى بريطانيا.



وفيما يرى خبراء، بينهم وكيل الليبي الأسبق حسن الصغير، الدولة المصنعة للطائرة هي الأجدر بقراءة بيانات الصندوق الأسود، يشير مراقبون إلى أن التوترات السياسية بين أنقرة وباريس ربما لعبت دورًا في هذا القرار.



وأكد الرئيس السابق لجهاز استخبارات القوات الجوية التركية، غورسيل توكماكوغلو، أن الحادث معقد دوليًا بسبب تعدد الأطراف المعنية، مشددًا على أن العطل الكهربائي المعلن لا يمكن الجزم بأنه السبب المباشر للتحطم.



من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن التحقيق يجري بأقصى درجات الجدية والمسؤولية وبالتعاون الكامل مع الجانب ، وذلك خلال مراسم استقبال جثامين الضحايا في بحضور مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين.

Advertisement