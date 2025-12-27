لإعادة الإعمار.. 20 مليون دولار من العراق للبنان

أكّد رئيس وزراء أن موقف بلاده "ثابت" تجاه "في الدعم والإسناد والوقفة معهم في كل "، مشدداً على أن ما قدمه العراق "ليس منّة أو فضلاً" بل "جزء من واجبنا تجاه الأشقاء في لبنان".



وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، أعلن السوداني أن العراق بدأ "إجراءات عملية" عبر فتح مكتب لمتابعة مساهمته في إعادة إعمار لبنان. وذكّر بأنه خلال مؤتمر في أُعلن عن "دفعة أولية" بقيمة 20 مليون دولار لصندوق إعمار لبنان، إضافة إلى 20 مليون دولار لإعمار غزة.



ولفت إلى أن تنفيذ هذه المساهمة يخضع لإجراءات "إدارية وتنظيمية"من دون طأي تراجع أو تأخير"، مؤكداً أن بغداد ستكون "حاضرة" مع اللبنانيين في أولوية وتأهيل ما دمّره "العدوان".

