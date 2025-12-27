تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

لإعادة الإعمار.. 20 مليون دولار من العراق للبنان

Lebanon 24
27-12-2025 | 16:32
أكّد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني أن موقف بلاده "ثابت" تجاه لبنان "في الدعم والإسناد والوقفة معهم في كل المحطات"، مشدداً على أن ما قدمه العراق "ليس منّة أو فضلاً" بل "جزء من واجبنا تجاه الأشقاء في لبنان".

وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، أعلن السوداني أن العراق بدأ "إجراءات عملية" عبر فتح مكتب لمتابعة مساهمته في إعادة إعمار لبنان. وذكّر بأنه خلال مؤتمر القمة العربية في بغداد أُعلن عن "دفعة أولية" بقيمة 20 مليون دولار لصندوق إعمار لبنان، إضافة إلى 20 مليون دولار لإعمار غزة.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه المساهمة يخضع لإجراءات "إدارية وتنظيمية"من دون طأي تراجع أو تأخير"، مؤكداً أن بغداد ستكون "حاضرة" مع اللبنانيين في أولوية إعادة الإعمار وتأهيل ما دمّره "العدوان".
