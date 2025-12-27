نتنياهو إلى فلوريدا.. "ضوء أخضر" لضرب إيران ولبنان على طاولة ترامب

قالت هيئة البث ، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطلب خلال لقائه مع رئيس “الضوء الأخضر” لشنّ هجوم على في .



ويتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأحد، على أن يلتقي في فلوريدا في اليوم التالي، وفق ما نقل مسؤول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس".



وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، من المتوقع أن يعرض نتنياهو على ترامب أدلة تتعلق بنجاح إيران في إحياء برنامجها للصواريخ البالستية، فيما قالت القناة 14 الإسرائيلية إن ترى تزايد التهديد ، لكن التقديرات تشير إلى عدم نشوب صراع مع إيران في المستقبل القريب.



وأضافت القناة أن نتنياهو سيسعى أيضاً للحصول على "ضوء أخضر" أميركي للقيام بعمل عسكري "في المستقبل القريب" ضد " " في .



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إذا لم يتوصل الأميركيون إلى اتفاق مع إيران يوقف برنامجها الصاروخي البالستي، فقد يكون من الضروري مواجهتها. نأمل أن ينجح ترامب في التوصل إلى اتفاق، لكن يجب أن نكون مستعدين لاحتمال عدم نجاحه".



وفي المقابل، أعلنت إيران هذا الأسبوع أن إنتاجها للصواريخ البالستية "غير قابل للتفاوض"، وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي إن الصواريخ مخصصة "للدفاع عن النفس والردع".



ووفق ما أوردته "يديعوت أحرونوت"، اعتبر المسؤول أن حشد الصواريخ الإيراني يمثل "تهديداً خطيراً"، محذراً من أن إطلاقاً مكثفاً باتجاه إسرائيل قد يسبب دماراً كبيراً. كما أشارت تقديرات سابقة نشرتها "وول ستريت جورنال" إلى قدرة إنتاج مئات الصواريخ شهرياً إذا شغّلت مصانعها بكامل طاقتها. (سكاي نيوز)

