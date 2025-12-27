تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو إلى فلوريدا.. "ضوء أخضر" لضرب إيران ولبنان على طاولة ترامب

Lebanon 24
27-12-2025 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1460768-639025001913444134.png
Doc-P-1460768-639025001913444134.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطلب خلال لقائه مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب “الضوء الأخضر” لشنّ هجوم على إيران في المستقبل.

ويتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأحد، على أن يلتقي ترامب في فلوريدا في اليوم التالي، وفق ما نقل مسؤول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، من المتوقع أن يعرض نتنياهو على ترامب أدلة تتعلق بنجاح إيران في إحياء برنامجها للصواريخ البالستية، فيما قالت القناة 14 الإسرائيلية إن إسرائيل ترى تزايد التهديد الإيراني، لكن التقديرات تشير إلى عدم نشوب صراع مع إيران في المستقبل القريب.

وأضافت القناة أن نتنياهو سيسعى أيضاً للحصول على "ضوء أخضر" أميركي للقيام بعمل عسكري "في المستقبل القريب" ضد "حزب الله" في لبنان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إذا لم يتوصل الأميركيون إلى اتفاق مع إيران يوقف برنامجها الصاروخي البالستي، فقد يكون من الضروري مواجهتها. نأمل أن ينجح ترامب في التوصل إلى اتفاق، لكن يجب أن نكون مستعدين لاحتمال عدم نجاحه".

وفي المقابل، أعلنت إيران هذا الأسبوع أن إنتاجها للصواريخ البالستية "غير قابل للتفاوض"، وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي إن الصواريخ مخصصة "للدفاع عن النفس والردع".

ووفق ما أوردته "يديعوت أحرونوت"، اعتبر المسؤول الإسرائيلي أن حشد الصواريخ الإيراني يمثل "تهديداً خطيراً"، محذراً من أن إطلاقاً مكثفاً باتجاه إسرائيل قد يسبب دماراً كبيراً. كما أشارت تقديرات سابقة نشرتها "وول ستريت جورنال" إلى قدرة إيران على إنتاج مئات الصواريخ شهرياً إذا شغّلت مصانعها بكامل طاقتها. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو سيطلب من ترمب ضوءا أخضر لضرب إيران في المستقبل
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحشيمي: الصمت بات يُقرأ وكأنه ضوء أخضر للمزيد من العدوان
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو سيضرب إيران.. وخططه أمام ترامب!
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءًا أخضر لشنّ عملية واسعة ضد حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة خارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

إيران على

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-28
Lebanon24
09:32 | 2025-12-28
Lebanon24
08:17 | 2025-12-28
Lebanon24
08:04 | 2025-12-28
Lebanon24
07:35 | 2025-12-28
Lebanon24
07:14 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24