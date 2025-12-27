ما قبل العاصفة... الجيش البريطاني يستقطب الشباب ببرنامج مدفوع

أعلنت عن إطلاق برنامج تجريبي جديد اعتبارًا من آذار المقبل، يتيح للشباب دون سن الخامسة والعشرين الالتحاق بتدريب مدفوع الأجر لمدة عام داخل صفوف القوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى جذب جيل جديد نحو العمل العسكري وإعادة ربط المجتمع بالمؤسسة الدفاعية.



البرنامج، الذي يبدأ في مرحلته الأولى باستقطاب نحو 150 متطوعًا، تخطط الحكومة لتوسيعه لاحقًا ليشمل أكثر من ألف مشارك، ضمن مسعى لمعالجة التراجع في معدلات التجنيد. وسيحصل المشاركون على تدريب في القوات البرية أو الجوية أو البحرية، من دون أن تعلن الحكومة حتى الآن عن قيمة الأجور المخصصة لهم.



جون هيلي وصف الخطوة بأنها تمثل "حقبة جديدة في مجال الدفاع"، معتبرًا أن الهدف الأساسي منها هو سد الفجوة المتزايدة بين المجتمع المدني والقوات المسلحة، ومنح الشباب فرصة لاكتساب مهارات مهنية وعملية يمكن الإفادة منها داخل الجيش أو خارجه.



ويأتي البرنامج في سياق أمني أوسع، إذ حذّر رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ريتشارد نايتون، في كانون الأول الحالي، من ضرورة أن يكون عدد أكبر من المواطنين "مستعدين للقتال"، في ظل تصاعد التهديدات الدولية، ولا سيما من جانب ، رغم أن التجنيد الإجباري ألغي في منذ عام 1960.



وبحسب وزارة الدفاع، سيكون أمام المتدربين، بعد انتهاء السنة التدريبية، خيار الاستمرار في الخدمة العسكرية أو العودة إلى الحياة المدنية، مع الاحتفاظ بالخبرات المكتسبة.



ويتزامن هذا التوجه مع نقاش أوسع حول إعادة إحياء أشكال مختلفة من الخدمة الوطنية. ففي ، أعلن الرئيس في تشرين الثاني الماضي إطلاق خدمة وطنية تطوعية لمدة عشرة أشهر بطابع عسكري، فيما أعادت العمل بخدمة عسكرية تطوعية لا تقل عن ستة أشهر للرجال والنساء من سن الثامنة عشرة، في مؤشر إلى تحولات عميقة في السياسات الدفاعية الأوروبية.

