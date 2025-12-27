تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اعتراف "أرض الصومال" يفجّر أزمة دولية... وإسرائيل إلى مجلس الأمن
Lebanon 24
27-12-2025
|
23:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تصعيد
دبلوماسي
لافت، طلبت الصومال عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي احتجاجًا على إعلان
إسرائيل
الاعتراف بما تُسمّى "
جمهورية
أرض الصومال"، معتبرة الخطوة باطلة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسيادة الدولة الصومالية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، يُتوقع أن يعقد
مجلس الأمن
جلسة طارئة اليوم الإثنين في نيويورك، فيما أكدت بعثة إسرائيل لدى
الأمم المتحدة
مشاركتها في
النقاش
. وقال المندوب
الإسرائيلي
داني دانون إن
تل أبيب
"ستواصل التحرك بمسؤولية" وتعزيز تعاونها الإقليمي.
في المقابل، شنّ المسؤولون الصوماليون هجومًا حادًا على القرار الإسرائيلي. إذ وصف الرئيس حسن شيخ محمود الخطوة بأنها "عدوان غير قانوني" وتدخل مرفوض في الشؤون الداخلية، مؤكدًا أن الصومال دولة موحّدة لا تقبل التجزئة.
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء حمزة عبدي
بري
الاعتراف الإسرائيلي "باطلًا شرعًا وقانونًا"، محذرًا من أبعاده الجيوسياسية، ومتهمًا تل أبيب بالسعي إلى موطئ قدم في القرن الأفريقي للتحكم بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب.
الخطوة
الإسرائيلية
فجّرت موجة تنديد واسعة، إذ أعلنت 21 دولة عربية وإسلامية رفضها القاطع للإجراء، محذّرة من تداعياته الخطيرة على أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومؤكدة دعمها الكامل لوحدة الصومال. كما سارعت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها
الولايات المتحدة
، إلى التأكيد على استمرار الاعتراف بوحدة الأراضي الصومالية، بما فيها إقليم أرض الصومال.
وكان مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
قد أعلن، الجمعة، "الاعتراف الرسمي" بأرض الصومال كدولة مستقلة، ما دفع الحكومة الصومالية إلى التشديد على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من البلاد، وأن أي تعامل مباشر معه يُعد اعتداءً على السيادة الوطنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصومال يرفض اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" ويعتبره انتهاكًا للقانون الدولي
Lebanon 24
الصومال يرفض اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" ويعتبره انتهاكًا للقانون الدولي
28/12/2025 17:42:37
28/12/2025 17:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" مخالف للقانون الدولي
Lebanon 24
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" مخالف للقانون الدولي
28/12/2025 17:42:37
28/12/2025 17:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يدين اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال"
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يدين اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال"
28/12/2025 17:42:37
28/12/2025 17:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر: اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى "أرض الصومال" انتهاك للقانون الدولي
Lebanon 24
مصر: اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى "أرض الصومال" انتهاك للقانون الدولي
28/12/2025 17:42:37
28/12/2025 17:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
الإسرائيلية
مجلس الأمن
الإسرائيلي
دبلوماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
Lebanon 24
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
10:00 | 2025-12-28
28/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
Lebanon 24
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
09:32 | 2025-12-28
28/12/2025 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
Lebanon 24
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
08:17 | 2025-12-28
28/12/2025 08:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
Lebanon 24
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
08:04 | 2025-12-28
28/12/2025 08:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 شبان من درعا في ريف القنيطرة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 شبان من درعا في ريف القنيطرة
07:35 | 2025-12-28
28/12/2025 07:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-12-28
الحرب تضغط على الجيش الإسرائيلي.. هل يجنّد أبناء الأجانب؟
09:32 | 2025-12-28
تجمع العمال والمستخدمين يؤكد: نعم لاتحاد عمالي نقابي جديد
08:17 | 2025-12-28
توتر أمني في الساحل السوري.. قتلى وجرحى وسط إطلاق نار خلال التظاهرات
08:04 | 2025-12-28
قتيلان برصاص الأمن السوري خلال احتجاجات العلويين
07:35 | 2025-12-28
الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 شبان من درعا في ريف القنيطرة
07:14 | 2025-12-28
أوكرانيا.. تحركات لإقالة رئيس جهاز الأمن والنائب العام
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 17:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 17:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 17:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24