اعتراف "أرض الصومال" يفجّر أزمة دولية... وإسرائيل إلى مجلس الأمن

في تصعيد لافت، طلبت الصومال عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي احتجاجًا على إعلان الاعتراف بما تُسمّى " أرض الصومال"، معتبرة الخطوة باطلة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسيادة الدولة الصومالية.



وبحسب مصادر دبلوماسية، يُتوقع أن يعقد جلسة طارئة اليوم الإثنين في نيويورك، فيما أكدت بعثة إسرائيل لدى مشاركتها في . وقال المندوب داني دانون إن "ستواصل التحرك بمسؤولية" وتعزيز تعاونها الإقليمي.



في المقابل، شنّ المسؤولون الصوماليون هجومًا حادًا على القرار الإسرائيلي. إذ وصف الرئيس حسن شيخ محمود الخطوة بأنها "عدوان غير قانوني" وتدخل مرفوض في الشؤون الداخلية، مؤكدًا أن الصومال دولة موحّدة لا تقبل التجزئة.

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء حمزة عبدي الاعتراف الإسرائيلي "باطلًا شرعًا وقانونًا"، محذرًا من أبعاده الجيوسياسية، ومتهمًا تل أبيب بالسعي إلى موطئ قدم في القرن الأفريقي للتحكم بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب.



الخطوة فجّرت موجة تنديد واسعة، إذ أعلنت 21 دولة عربية وإسلامية رفضها القاطع للإجراء، محذّرة من تداعياته الخطيرة على أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومؤكدة دعمها الكامل لوحدة الصومال. كما سارعت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها ، إلى التأكيد على استمرار الاعتراف بوحدة الأراضي الصومالية، بما فيها إقليم أرض الصومال.



وكان مكتب بنيامين قد أعلن، الجمعة، "الاعتراف الرسمي" بأرض الصومال كدولة مستقلة، ما دفع الحكومة الصومالية إلى التشديد على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من البلاد، وأن أي تعامل مباشر معه يُعد اعتداءً على السيادة الوطنية.