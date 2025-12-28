تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"قوة دولية" لغزة… 3 دول توافق وتركيا خارج الحسابات

Lebanon 24
28-12-2025 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1460772-639025022672502887.jpg
Doc-P-1460772-639025022672502887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معطيات عُرضت على المجلس الوزاري الأمني المصغّر في إسرائيل "الكابنيت" قبيل سفر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، عن موافقة ثلاث دول على طلب أميركي بالمشاركة في قوة دولية لـ"حفظ الاستقرار" في قطاع غزة، في إطار التحضيرات للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تشمل هذه الدول إندونيسيا، فيما بقيت هويتا الدولتين الأخريين غير معلنتين، في ظل تراجع حماسة أذربيجان بعد ضغوط تركية. كما أُعيد تداول أسماء دول مثل إيطاليا وباكستان وبنغلاديش كخيارات محتملة للمشاركة.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، حتى في حال الإعلان الأميركي عنها، يحتاج إلى أسابيع إضافية من التحضيرات اللوجستية، قبل استكمال تشكيل القوة الدولية وانتشارها داخل القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الخطة الأميركية–الإسرائيلية كانت تقوم على إنهاء الحرب، استعادة الأسرى، ثم توسيع اتفاقيات أبراهام، إلا أن هذا المسار بات عالقاً حالياً عند عقدة المرحلة الثانية والقوة متعددة الجنسيات، مؤكداً أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع أي مشاركة تركية في هذه القوة.

وبحسب الإحاطات الأمنية، لا تزال إسرائيل تشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"، رغم وجود أصوات داخل المؤسسة الأمنية ترى ضرورة منحها فرصة، في وقت تشير التقديرات إلى أن الحركة تواصل التسلّح ولم تستعد كامل قدراتها بعد.

أما في ما يتصل باحتمال مشاركة روسيا، فقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن موسكو قد تشكّل عامل توازن في مواجهة تركيا، رغم تعقيدات المشهد السوري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد نتنياهو للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث من المتوقع أن يطرح ملفات عدة أبرزها: منع مشاركة تركيا في القوة الدولية، ربط الانتقال إلى المرحلة الثانية باستعادة جثة آخر أسير، مواصلة الضغط العسكري على "حزب الله"، وتعزيز التعاون العسكري مع واشنطن، بما يشمل صفقات تسليح وتنسيقاً محتملاً في مواجهة الصواريخ الإيرانية.

وفي المقابل، ترجّح الصحف العبرية أن يطالب ترامب نتنياهو بدعم نفوذ الرئيس السوري أحمد الشرع داخلياً، والانخراط في المرحلة الثانية من إعادة إعمار غزة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعدادها للمساهمة بقوات في القوة الدولية المخطط لها الانتشار في قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق غزة يُطبَّق... والسلاح خارج الحسابات
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تدعو إلى نشر قوة دولية على "الخط الأصفر" لضمان الاستقرار في غزة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل توافق على بناء نحو 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-28
Lebanon24
09:32 | 2025-12-28
Lebanon24
08:17 | 2025-12-28
Lebanon24
08:04 | 2025-12-28
Lebanon24
07:35 | 2025-12-28
Lebanon24
07:14 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24