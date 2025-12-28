تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مقتل مسؤول استخباراتي في كابول

Lebanon 24
28-12-2025 | 01:09
لقي مساعد رئيس المديرية العامة للاستخبارات في أفغانستان، مولوي نعمان، مصرعه في العاصمة كابول في ظروف لم تتضح بعد، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت شبكة "طلوع نيوز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن "مولوي نعمان، مساعد مدير استخبارات طالبان عبد الحق واثق، قُتل يوم أمس داخل منزله في منطقة بوت خاك بالعاصمة الأفغانية كابول".

وأضافت المصادر أن السبب الدقيق للوفاة لم يُعلن رسمياً حتى الآن، فيما رجّحت معلومات متداولة أن يكون الحادث ناتجاً عن انفجار "أسطوانة غاز" داخل المنزل. (سبوتنك)
المديرية العامة للاستخبارات

المديرية العامة

مساعد مدير

طلوع نيوز

مديرية ال

أفغانستان

عبد الحق

طالبان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
