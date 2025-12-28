مقتل مسؤول استخباراتي في كابول

لقي مساعد رئيس في ، مولوي نعمان، مصرعه في العاصمة في ظروف لم تتضح بعد، وفق وسائل إعلام محلية.



وقالت شبكة " "، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن "مولوي نعمان، استخبارات واثق، قُتل يوم أمس داخل منزله في منطقة بوت خاك بالعاصمة الأفغانية كابول".



وأضافت المصادر أن السبب الدقيق للوفاة لم يُعلن رسمياً حتى الآن، فيما رجّحت معلومات متداولة أن يكون الحادث ناتجاً عن انفجار "أسطوانة غاز" داخل المنزل. (سبوتنك)

