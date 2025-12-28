تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحسبًا لمواجهة عسكرية مع واشنطن... فنزويلا تُفعّل "الرديف الشعبي" للجيش

Lebanon 24
28-12-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1460817-639025126084763606.webp
Doc-P-1460817-639025126084763606.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما تتصاعد حدّة التوتر مع الولايات المتحدة، كشفت مصادر سياسية فنزويلية رفيعة عن أن كراكاس أعادت تفعيل تشكيلات شعبية مسلّحة بوصفها قوة رديفة للجيش الوطني، ضمن استعدادات دفاعية لمواجهة أي سيناريو عسكري محتمل يستهدف البلاد.

وأكد المصدر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن السلطات وضعت خطة عمل متكاملة تقوم على تنظيم مجموعات شعبية مسلّحة ومدرّبة، يجري توزيعها جغرافيًا في المدن والأحياء كافة، لتكون سندًا مباشرًا للقوات المسلحة في حال تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية أو إنزال بري على الأراضي الفنزويلية.
 
وأوضح أن هذه التشكيلات تخضع حصريًا لإشراف الجيش وتنظيمه، ضمن آليات رقابة صارمة تضمن عدم الإخلال بالأمن الداخلي.

وبحسب المصدر، فإن هذه القوة الرديفة ليست مستحدثة، بل تعود جذورها إلى عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز قبل أكثر من 15 عامًا، حيث أُسست كمجموعات شعبية مدرّبة وجاهزة للقتال عند الضرورة. وأشار إلى أن السلاح المستخدم يُدار ضمن نظام تدوير ومتابعة دقيقة من قبل الجيش، بما يمنع أي استخدام خارج الإطار الدفاعي المحدد.

ولفت إلى أن إدارة هذه التشكيلات وخططها الاستراتيجية محصورة بالقيادة العليا للدولة، وتُتابَع مباشرة من الرئيس نيكولاس مادورو وقيادة الجيش، مشددًا على أن طبيعة التسليح دفاعية بحتة، ولا تتضمن قدرات هجومية تشكل تهديدًا لدول الجوار.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن حجم الإنفاق العسكري الفنزويلي يبقى محدودًا مقارنة بدول أخرى في أميركا الجنوبية، إذ تحتل كراكاس مرتبة متأخرة من حيث نسبة التسليح إلى الناتج القومي، خلف دول مثل البرازيل وكولومبيا وتشيلي وبيرو، ما يؤكد الطابع الدفاعي للعقيدة العسكرية الفنزويلية.

ورغم ذلك، أقرّ بامتلاك فنزويلا قدرات دفاعية معتبرة، لا سيما في مجال الدفاع الجوي، حيث تعتمد منظومتها على معدات وصواريخ روسية حديثة مشابهة لتلك المستخدمة في الحرب الأوكرانية. واعتبر أن هذا الجانب تحديدًا يشكّل عامل ردع تأخذه الولايات المتحدة بالحسبان في أي حسابات عسكرية محتملة.

وكانت حكومة كراكاس قد أعلنت، في وقت سابق، بدء عملية واسعة لتوزيع السلاح على المواطنين والتنظيمات الشعبية، في خطوة وصفتها بأنها إجراء استباقي لمواجهة ما تعتبره تهديدًا أمريكيًا يهدف إلى إسقاط النظام والسيطرة على الثروات النفطية، مع السعي لتحويل الأحياء والمناطق إلى نقاط دفاع يصعب اختراقها.

من جهته، قال عادل الزعير، عضو لجنة الدفاع والأمن السابق في البرلمان الفنزويلي والمستشار الأسبق في مجلس الدفاع الوطني، إن توزيع السلاح يتم على مواطنين قادرين ومدرّبين، استنادًا إلى ما يتيحه الدستور للدفاع عن البلاد. وأكد أن هذه التشكيلات الشعبية تعمل بالتنسيق مع الدولة، ليس فقط لمواجهة أي عدوان خارجي، بل أيضًا للمساهمة في حفظ الأمن الداخلي.

وأشار الزعير إلى أن هذه المجموعات لعبت دورًا سابقًا في مكافحة تهريب المخدرات داخل مناطق عدة، لافتًا إلى أن فنزويلا تُعد من أقل دول أميركا اللاتينية استهلاكًا للمخدرات، رغم محاولات العصابات الإجرامية في دول الجوار، خصوصًا كولومبيا والبرازيل وبيرو، تهريب هذه المواد إلى الداخل الفنزويلي.

وختم بالقول إن كراكاس، رغم استعداداتها، لا ترصد حتى الآن مؤشرات مباشرة على هجوم وشيك، في ظل غياب انتشار عسكري أمريكي واسع في الدول المجاورة، مع الإشارة إلى احتمالات نظرية باستخدام قواعد أمريكية في الإكوادور أو جزيرة ترينيداد وتوباغو، من دون دلائل عملية على قرب تنفيذ مثل هذا السيناريو.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحسّبًا لمواجهة مع الولايات المتحدة... الجيش الفنزويلي "يوسّع "صفوفه
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": رئيس أركان إسرائيل يدعو للتنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة تحسبا لهجوم إيراني
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
طالب: مواجهة التحديات تبدأ بوحدة الموقف الشعبي والتحرك الدبلوماسي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اسطفان: حذّر من المواجهة العسكرية للجيش مع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

قيادة الجيش

الأوكرانية

البرلمان

من جهته

الدستور

بري على

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-28
Lebanon24
09:32 | 2025-12-28
Lebanon24
08:40 | 2025-12-28
Lebanon24
08:17 | 2025-12-28
Lebanon24
08:04 | 2025-12-28
Lebanon24
07:35 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24