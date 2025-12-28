خططوا لاقتحام قنصلية مصر.. السلطات التركية تقبض على 3 من عناصر الإخوان

قبضت السلطات على 3 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان ، لمشاركتهم في حملات استهدفت اقتحام السفارة .وشارك المحتجزون الثلاثة في حملة اقتحام سفارات مصر بالخارج، والتي استهدفت الضغط على بداعي مشاركتها في حصار ، بما في ذلك القنصلية المصرية في إسطنبول.وألقي القبض على الأشخاص الثلاثة أمس السبت وصُنفوا ضمن "كود إرهاب"، فيما دشن شباب الجماعة المقيمون في إسطنبول حملات على مواقع التواصل للضغط على قادة الإخوان والسلطات التركية لإطلاق سراح المتهمين الثلاثة ومنع ترحيلهم إلى القاهرة.ودعا شباب جماعة الإخوان في إلى وقفات احتجاجية أمام منازل قيادات الجماعة هناك، وتدشين هاشتاج باسمهم على غرار ما حدث مع الشقيقين الإخوانيين أنس وطارق حبيب، اللذين ألقي القبض عليها في وبلجيكا ثم أُطلق سراحهما.