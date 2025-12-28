أكد مندوب الصومال الفيدرالية الدائم لدى جامعة ، والسفير الصومالي في القاهرة أوراي، رفض بلاده التام لإعلان الاعتراف بما يُسمى "إقليم أرض الصومال"، واصفًا الخطوة بأنها باطلة ومرفوضة ولا تحمل أي أثر قانوني.





وجاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، حيث شدد على أن إعلان الحكومة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات ، ويعد تعديًا واضحًا على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومحاولة مرفوضة لتقويض الشرعية الدولية ودعم النزعات الانفصالية.







وأوضح السفير علي عبدي أوراي أن الإقليم من الصومال، المعروف باسم "أرض الصومال"، جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، مؤكدا أن وحدة الصومال الوطنية غير قابلة للمساومة أو التفكيك.







وأضاف أن هذا التحرك يأتي "في سياق نهج عدواني مستمر يستهدف زعزعة استقرار المنطقة، ولا يمكن فصله عن السياسات الإسرائيلية تجاه القضية "، محذرا من تداعياته على الأمن القومي العربي وأمن الملاحة في البحر الأحمر.







ودعا مندوب الصومال الدول العربية إلى موقف عربي حازم وموحد في مواجهة هذه الاعتداءات، والعمل على اتخاذ سياسات جادة تحول دون تكرارها، مؤكدا أن الصومال لن يكون طرفا في أي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بأمن واستقرار المنطقة. (سكاي نيوز)

