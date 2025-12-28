تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الصومال يرفض اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" ويعتبره انتهاكًا للقانون الدولي

Lebanon 24
28-12-2025 | 06:23
Doc-P-1460887-639025250304996884.webp
Doc-P-1460887-639025250304996884.webp
أكد مندوب جمهورية الصومال الفيدرالية الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير الصومالي في القاهرة علي عبدي أوراي، رفض بلاده التام لإعلان إسرائيل الاعتراف بما يُسمى "إقليم أرض الصومال"، واصفًا الخطوة بأنها باطلة ومرفوضة ولا تحمل أي أثر قانوني.


وجاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، حيث شدد على أن إعلان الحكومة الإسرائيلية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويعد تعديًا واضحًا على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومحاولة مرفوضة لتقويض الشرعية الدولية ودعم النزعات الانفصالية.



وأوضح السفير علي عبدي أوراي أن الإقليم الشمالي الغربي من الصومال، المعروف باسم "أرض الصومال"، جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، مؤكدا أن وحدة الصومال الوطنية غير قابلة للمساومة أو التفكيك.



وأضاف أن هذا التحرك الإسرائيلي يأتي "في سياق نهج عدواني مستمر يستهدف زعزعة استقرار المنطقة، ولا يمكن فصله عن السياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية"، محذرا من تداعياته على الأمن القومي العربي وأمن الملاحة في البحر الأحمر.



ودعا مندوب الصومال الدول العربية إلى موقف عربي حازم وموحد في مواجهة هذه الاعتداءات، والعمل على اتخاذ سياسات جادة تحول دون تكرارها، مؤكدا أن الصومال لن يكون طرفا في أي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بأمن واستقرار المنطقة. (سكاي نيوز) 
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" مخالف للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر: اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى "أرض الصومال" انتهاك للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يدين اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال"
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" تدخل سافر ⁧‫
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
16:00 | 2025-12-28
Lebanon24
15:06 | 2025-12-28
Lebanon24
14:50 | 2025-12-28
Lebanon24
14:49 | 2025-12-28
Lebanon24
14:33 | 2025-12-28
Lebanon24
14:02 | 2025-12-28
Lebanon 24
