تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الصومال يرفض اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" ويعتبره انتهاكًا للقانون الدولي
Lebanon 24
28-12-2025
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مندوب
جمهورية
الصومال الفيدرالية الدائم لدى جامعة
الدول العربية
، والسفير الصومالي في القاهرة
علي عبدي
أوراي، رفض بلاده التام لإعلان
إسرائيل
الاعتراف بما يُسمى "إقليم أرض الصومال"، واصفًا الخطوة بأنها باطلة ومرفوضة ولا تحمل أي أثر قانوني.
وجاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، حيث شدد على أن إعلان الحكومة
الإسرائيلية
يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات
الأمم المتحدة
، ويعد تعديًا واضحًا على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومحاولة مرفوضة لتقويض الشرعية الدولية ودعم النزعات الانفصالية.
وأوضح السفير علي عبدي أوراي أن الإقليم
الشمالي
الغربي
من الصومال، المعروف باسم "أرض الصومال"، جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، مؤكدا أن وحدة الصومال الوطنية غير قابلة للمساومة أو التفكيك.
وأضاف أن هذا التحرك
الإسرائيلي
يأتي "في سياق نهج عدواني مستمر يستهدف زعزعة استقرار المنطقة، ولا يمكن فصله عن السياسات الإسرائيلية تجاه القضية
الفلسطينية
"، محذرا من تداعياته على الأمن القومي العربي وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
ودعا مندوب الصومال الدول العربية إلى موقف عربي حازم وموحد في مواجهة هذه الاعتداءات، والعمل على اتخاذ سياسات جادة تحول دون تكرارها، مؤكدا أن الصومال لن يكون طرفا في أي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بأمن واستقرار المنطقة. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" مخالف للقانون الدولي
Lebanon 24
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" مخالف للقانون الدولي
28/12/2025 23:00:34
28/12/2025 23:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر: اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى "أرض الصومال" انتهاك للقانون الدولي
Lebanon 24
مصر: اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى "أرض الصومال" انتهاك للقانون الدولي
28/12/2025 23:00:34
28/12/2025 23:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يدين اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال"
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يدين اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال"
28/12/2025 23:00:34
28/12/2025 23:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا: اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" تدخل سافر
Lebanon 24
تركيا: اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" تدخل سافر
28/12/2025 23:00:34
28/12/2025 23:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
الدول العربية
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
علي عبدي
تابع
قد يعجبك أيضاً
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
16:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
Lebanon 24
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
15:06 | 2025-12-28
28/12/2025 03:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أنظار العراقيين نحو البرلمان.. هل تحل العقدة؟
Lebanon 24
أنظار العراقيين نحو البرلمان.. هل تحل العقدة؟
14:50 | 2025-12-28
28/12/2025 02:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مجبر على سحب مقترح فتح معبر رفح.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن تحركات المعارضة
Lebanon 24
نتنياهو مجبر على سحب مقترح فتح معبر رفح.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن تحركات المعارضة
14:49 | 2025-12-28
28/12/2025 02:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان السلام
Lebanon 24
ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان السلام
14:33 | 2025-12-28
28/12/2025 02:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2025-12-28
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
15:06 | 2025-12-28
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
14:50 | 2025-12-28
أنظار العراقيين نحو البرلمان.. هل تحل العقدة؟
14:49 | 2025-12-28
نتنياهو مجبر على سحب مقترح فتح معبر رفح.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن تحركات المعارضة
14:33 | 2025-12-28
ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان السلام
14:02 | 2025-12-28
دبلوماسي سوري: هناك من يحاول زعزعة الاستقرار في البلاد
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 23:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 23:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 23:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24