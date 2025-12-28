نجحت الطائرة الهجومية التركية "بيرقدار أقنجي" في استهداف أهدافها بدقة عالية، مستفيدة من الذخائر الجديدة من نوع "طولون" المطوّرة محليًا من قبل شركة "أسيلسان".
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، الأحد، بأن سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار"، نشر مساء السبت عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" نتائج اختبار الإطلاق الجديد للطائرة باستخدام ذخائر "طولون".
من جهته، أكد أحمد أق يول، المدير العام لشركة "أسيلسان"، في تدوينة على المنصة نفسها، أن التعاون بين المنصات الجوية والذخائر الوطنية يواصل إثبات فعاليته.