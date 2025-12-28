تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تركيا تثبت تفوقها الجوي بـ"بيرقدار أقنجي" وتجربة ذخائر جديدة

Lebanon 24
28-12-2025 | 07:13
A-
A+
Doc-P-1460905-639025285170987061.webp
Doc-P-1460905-639025285170987061.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

نجحت الطائرة الهجومية التركية "بيرقدار أقنجي" في استهداف أهدافها بدقة عالية، مستفيدة من الذخائر الجديدة من نوع "طولون" المطوّرة محليًا من قبل شركة "أسيلسان".

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، الأحد، بأن سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار"، نشر مساء السبت عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" نتائج اختبار الإطلاق الجديد للطائرة باستخدام ذخائر "طولون".

من جهته، أكد أحمد أق يول، المدير العام لشركة "أسيلسان"، في تدوينة على المنصة نفسها، أن التعاون بين المنصات الجوية والذخائر الوطنية يواصل إثبات فعاليته.


وأضاف: "قوتان وطنيتان تظهران بقدرات جديدة على أرض الواقع. بيرقدار أقنجي وذخائر طولون توفران تأثيرا قويا في نطاقات واسعة. وسنواصل تعزيز قدرات منصاتنا الجوية".


جدير بالكر أن "طولون" هي قنبلة صغيرة القطر انزلاقية موجهة بدقة، والهدف منها توفير إمكانية للطائرات لحمل أكبر عدد من القنابل. وتستطيع القنبلة تدمير المخازن والتحصينات ومرابض المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي، وبإمكانها التعامل مع الأهداف غير الثابتة.


وتعد طائرات "بيرقدار أقنجي" التركية في طليعة المسيرات من حيث امتلاك تكنولوجيا فائقة، وقادرة على حمل صواريخ وذخائر تركية محلية، سواء التقليدية منها أو الموجهة بالليزر. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تتسلم دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" تدخل سافر ⁧‫
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
من "مستر بين" إلى "الأب الوحيد"… أتكينسون في تجربة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى خلال حفل إطلاق "مدرسة المواطنية": لجعل هذا المشروع تجربة ناجحة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

سكاي نيوز

الأناضول

التركية

من جهته

التركي

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2025-12-28
Lebanon24
15:06 | 2025-12-28
Lebanon24
14:50 | 2025-12-28
Lebanon24
14:49 | 2025-12-28
Lebanon24
14:33 | 2025-12-28
Lebanon24
14:02 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24