نجحت الطائرة الهجومية "بيرقدار أقنجي" في استهداف أهدافها بدقة عالية، مستفيدة من الذخائر الجديدة من نوع "طولون" المطوّرة محليًا من قبل شركة "أسيلسان".



وأفادت وكالة " " التركية، الأحد، بأن سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار"، نشر مساء السبت عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" نتائج اختبار الإطلاق الجديد للطائرة باستخدام ذخائر "طولون".

، أكد أحمد أق يول، لشركة "أسيلسان"، في تدوينة على المنصة نفسها، أن التعاون بين المنصات الجوية والذخائر الوطنية يواصل إثبات فعاليته.

وأضاف: "قوتان وطنيتان تظهران بقدرات جديدة على أرض الواقع. بيرقدار أقنجي وذخائر طولون توفران تأثيرا قويا في نطاقات واسعة. وسنواصل تعزيز قدرات منصاتنا الجوية".جدير بالكر أن "طولون" هي قنبلة صغيرة انزلاقية موجهة بدقة، والهدف منها توفير إمكانية للطائرات لحمل أكبر عدد من القنابل. وتستطيع القنبلة تدمير المخازن والتحصينات ومرابض المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي، وبإمكانها التعامل مع الأهداف غير الثابتة.وتعد طائرات "بيرقدار أقنجي" التركية في طليعة المسيرات من حيث امتلاك تكنولوجيا فائقة، وقادرة على حمل صواريخ وذخائر تركية محلية، سواء التقليدية منها أو الموجهة بالليزر. (سكاي نيوز)