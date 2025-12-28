وزارة الدفاع السورية: انتشار الجيش في الساحل لحفظ الأمن والاستقرار

بعدما شهدت تظاهرات الساحل السوري إطلاق نار من قبل ملثمين، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن و3 محتجين أعلنت عن دخول الجيش إلى وطرطوس.



وأكدت والاتصال بوزارة الدفاع في بيان مساء الأحد أن "مجموعات من الجيش مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات دخلت مراكز مدن اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".



كما شددت على أن "مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع ".



أتت تلك التطورات بعدما تظاهر الآلاف من أبناء الطائفة العلوية في منطقة الساحل، عقب مرور يومين على تفجير في بمدينة حمص يرتاده أبناء هذه الأقلية، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. (الحدث)







Advertisement