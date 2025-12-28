تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وزارة الدفاع السورية: انتشار الجيش في الساحل لحفظ الأمن والاستقرار

Lebanon 24
28-12-2025 | 11:05
بعدما شهدت تظاهرات الساحل السوري إطلاق نار من قبل ملثمين، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن و3 محتجين أعلنت وزارة الدفاع السورية عن دخول الجيش إلى اللاذقية وطرطوس.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع في بيان مساء الأحد أن "مجموعات من الجيش مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات دخلت مراكز مدن اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".

كما شددت على أن "مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي".

أتت تلك التطورات بعدما تظاهر الآلاف من أبناء الطائفة العلوية في منطقة الساحل، عقب مرور يومين على تفجير في مسجد بمدينة حمص يرتاده أبناء هذه الأقلية، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. (الحدث)


مواضيع ذات صلة
مطر زار اللواء عبد الله: عمل دؤوب لحفظ الأمن والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: اعتداء داعش يستهدف الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: قتيلان خلال تفريق قوات الأمن السورية احتجاجات في الساحل السوري
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع السورية: نحمل قسد مسؤولية اعتداءاتها شبه اليومية على نقاط انتشار قواتنا
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 23:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24

