الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال غير قانوني وباطل

وصفت جامعة ، اليوم الأحد، اعتراف بإقليم أرض الصومال أو "صوماليلاند"، بأنه إجراء "غير قانوني"، معلنة عن تضامنها مع الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.



واعتبر المجلس في بيان، هذا الاعتراف باطلاً ولاغياً وغير ذي أثر قانوني، مؤكداً رفضه الكامل لأي إجراءات أو نتائج تترتب عليه بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها، ومشدداً على أن هذه الخطوة تمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاقي وجامعة الدول العربية.



وأكد المجلس أن الاعتراف يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، واعتداءً على العربي، محذراً من خطورته على استقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.



وجدد المجلس التأكيد على الموقف العربي الثابت باعتبار إقليم جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، معلناً دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه براً وبحراً وجواً، ومساندة الحكومة الصومالية في أي إجراءات تتخذها للدفاع عن سيادتها وفقاً للشرعية الدولية.



كما شدد المجلس على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي ، ورفض استخدام الأراضي الصومالية أو أي جزء منها كمنصة لتنفيذ مخططات عدوانية أو أعمال عسكرية أو استخباراتية تستهدف دولاً أخرى.



ودعا المجلس إلى التصدي لهذه الخطوة، مطالباً جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بالامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات ما يسمى "إقليم أرض الصومال" خارج إطار السيادة الصومالية.



وفي هذا السياق، قرر المجلس التنسيق مع حكومة الصومال الفيدرالية، بصفتها عضواً غير دائم في للفترة 2025–2026، لحشد الدعم الدولي اللازم لاستصدار قرارات تؤكد وحدة وسيادة الصومال وترفض الاعتراف الإسرائيلي. (الحدث)

